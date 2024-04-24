國1北上員林嚴重車禍 聯結車和小客車起火 另1小客車衝出邊坡

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向213K，今天凌晨3時6分，發生2輛小客車和2輛大貨車、1輛聯結車追撞事故，其中聯結車及1輛小客車起火；另1輛小客車衝出邊坡事故，目前封閉中外車道，回堵1公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與高公局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。