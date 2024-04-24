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國1北上員林嚴重車禍 聯結車和小客車起火 另1小客車衝出邊坡

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向213K，今天凌晨3時6分，發生2輛小客車和2輛大貨車、1輛聯結車追撞事故，其中聯結車及1輛小客車起火；另1輛小客車衝出邊坡事故，目前封閉中外車道，回堵1公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與高公局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。

國道1號北向213K，今天凌晨3時6分發生重大事故，其目前封閉中外車道，回堵1公里。圖／取自1968網站
國道1號北向213K，今天凌晨3時6分發生重大事故，其目前封閉中外車道，回堵1公里。圖／取自1968網站
國道1號北向213K，今天凌晨3時6分發生重大事故，其目前封閉中外車道，回堵1公里。圖／取自1968網站
國道1號北向213K，今天凌晨3時6分發生重大事故，其目前封閉中外車道，回堵1公里。圖／取自1968網站

交通事故 高公局 高速公路

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