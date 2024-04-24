彰化市一輪胎行凌晨火警 6大人4小孩受濃煙所嗆送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，彰化縣消防局接獲報案趕往灌救，在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，由於吸入濃煙不適，但意識清楚，均送往彰化基及秀傳醫院救治，幸好無大礙，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局指出，今天凌晨零時46分許接獲報案，指彰化市中山路一段一家輪胎行發生火警，立即調派25輛各式消防車、救護車及50名人員趕往搶救，火場為連棟透天店面，起火點疑為一樓辦公室，消防人員花了約10分鐘將火勢控制，約1點30分將火撲滅，一樓全毀。

火警發生時，輪胎行3樓及4樓分別有6大人4小孩受困待援，到場指揮搶救的彰化縣消防局第一大隊彰化分隊長林聖偉說，幸好輪胎行裝設有住警器，得到及時警示，受困人員也按照逃生常識，先行緊閉房間門窗，盡量避免濃煙侵入，救援人員在控制一樓火勢後，隨即上樓為他們戴上面罩，逐一救出。

消防局表示，受困的6大4小未受燒灼傷，只是受到濃煙所嗆不舒適，分別送往彰基與秀傳醫院救治。

彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供
彰化市中山路一段一家輪胎行，今天凌晨發生火警，消防人員在3樓及4樓分別救出待援的6大人4小孩，起火原因由消防局調查中。圖／民眾提供

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