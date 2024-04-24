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林口驚傳女子11樓墜落 新北消防馳援送醫不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

吳姓女子昨天晚上從新北市林口區11樓套房住處墜落，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，動機及死因待查釐清。

據了解，吳姓女子（31歲）住在新北市林口區文化三路一段某棟社區11樓套房。昨天晚上近10時許，吳女把自己反鎖房內，親友怕他發生意外趕緊撥打119請消防人員到場協處。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，隔門安撫勸慰吳女一個小時，吳女仍從11樓墜落，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救傷重不治。

警方勘驗現場沒有外力介入跡象，目前聯繫家屬到醫院協處，至於確切動機及死因，仍待警方後續調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市林口區昨天晚上驚傳女子墜樓送醫不治，警方調查釐清死因（示意圖）。記者曾伯愷／攝影
新北市林口區昨天晚上驚傳女子墜樓送醫不治，警方調查釐清死因（示意圖）。記者曾伯愷／攝影

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