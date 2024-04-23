爆台北慈濟開刀房長期偷拍還搓揉病患 具名檢舉護理師先遭法辦

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」黃男還把部分照片貼上網路。新店警方獲報後將黃男帶回警局，詢後將他依妨害秘密罪嫌送辦，並將再追查釐清拍攝者。

據了解，在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃姓護理師，今天上午11時許以暱稱「阿肥」在PTT上貼文爆料：「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」。文中表示「任職半年多以來，看過太多令人作嘔的事情。除了在麻醉期間護理師大量圍觀病人的生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」

「阿肥」表示：「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？ 除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過，為此我感到無比噁心，所以在離開之前我必須說出這些令人作嘔的事實。」

PO文貼出後引發網友熱議，有網友表示「先解決提出問題的人」、「在公開的論壇po出這些病人照不是也違反」、「你這一定會被告吧」、「哥你準備被告死，辛苦了」。也有網友質疑「別人拍的你怎麼會有檔案？」、「滿有可能只是為了要記錄術前術後的照片」。

台北慈濟醫院下午立即發出聲明：「本院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。本院手術室明文嚴禁非醫療用途之拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。另已立即停止該名同仁相關資訊查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。」