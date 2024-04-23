某醫院遭爆料護理師偷拍病患私密照 警方證實收到報案釐清中
北部某醫院1名自稱在開刀房工作的資深護理師，今天上午在PTT實名爆料表示他在開刀房任職近半年來，發現有護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，還拍攝照片及瘋狂搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」新店警方證實已接獲報案，目前正深入調查拍攝者身分。
1名自稱北部某醫院開刀房資深護理師的網友，今天上午在PTT爆料有護理師偷拍病人私密照。網友表示，有護理師在病患全身麻醉時，不但圍觀病人的生殖器或乳房，還以照片拍攝、瘋狂搓揉。「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」
爆料網友表示，除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。「為此我感到無比惡心，所以在離開之前我必須說出這些令人作嘔的事實。」
新店警方表示，轄區派出所今天中午接獲民眾電話報案表示，轄內某醫院內有發生偷拍事件，警方目前已展開調查，將釐清照片拍攝時間、拍攝者身分，並朝妨害風化、妨害秘密罪嫌偵辦。
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