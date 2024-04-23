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高雄國中童軍露營爆偷拍 色關主潛淋浴間拍少年洗澡
高雄市國中童軍教育聯合大會去年在中正預校登場，在活動中擔任「關主」的郭姓男子，卻趁某國一少年淋浴時，偷偷潛入浴室偷拍，少年發現後馬上遏止郭男，高雄地檢署偵結，今依違反兒童性剝削條例將郭男起訴。
檢警調查，國中童軍教育聯合大會去年12月1日至3日登場，3天2夜活動在中正預校舉行，有童軍大露營及各種童軍活動，超過800多名國中學生參與。
31歲郭男受邀到活動會場擔任「關主」協助學生闖關，第2天活動結束後，學生各自前往校內的浴室洗漱，郭男見一名國一男童落單，趁機潛入淋浴間，從浴室隔間底部空隙偷拍少年洗澡。
後來少年低頭發現一隻智慧型手機，馬上結束洗澡，並喝斥郭男住手，隨即通報活動的主辦單位，郭男也被警方帶回偵訊。
檢警偵辦時，郭男坦承偷拍，加上遭偷拍少年指證及監視器畫面，雄檢今依違反兒童性剝削條例等罪嫌，將涉案郭男起訴。
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