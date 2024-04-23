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影／氣女友顧到佛珠手鍊不見 男逢甲商圈發飆 路人勸和被打

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市黃姓男子在昨天晚間到台中逢甲商圈找女友，未料託女友保管的佛珠手鍊遺失，黃在大街上大發雷霆，當時要在逢甲大學接姪女的楊男行經該處，充當和事佬，要黃「不要對女生那麼粗魯」，未料卻惹來黃不滿，衍生肢體衝突，警方將三人帶回後，依違反社維法裁處。

第六警分局西屯所在昨天晚間10時許獲報，西屯區逢甲路上有糾紛情事，警方派員到場調查，新北市黃姓男子（21歲）到台中逢甲商圈找女友，黃因不滿拜託女友保管的佛珠手鍊遺失，當場在逢甲大學大門前大發雷霆，引起路人側目。

當時楊姓男子（46歲）也在該處，準備接送前往逢甲大學參加演講的姪女，因看不慣黃男的處理方式，出言提醒「要對女生那麼粗魯」，未料卻引來黃不滿，黃對楊咆哮後，衍生肢體衝突，警方到場後，將三人帶回派出所。

楊、黃都無酒精濃度，二人沒有明顯傷勢，也都沒有要提告傷害，不過警方認為，雙方有互相拉扯毆打的狀況，認定涉及社會秩序維護法第87條，將由分局偵查隊，審視筆錄、影像等內容後裁處，最高可罰1.8萬元。

第六警分局呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

新北市黃姓男子昨天在逢甲商圈怒罵女友，楊男在旁規勸遭波及，衍生肢體衝突，都被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝
新北市黃姓男子昨天在逢甲商圈怒罵女友，楊男在旁規勸遭波及，衍生肢體衝突，都被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝
新北市黃姓男子昨天在逢甲商圈怒罵女友，楊男在旁規勸遭波及，衍生肢體衝突，都被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝
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新北市黃姓男子昨天在逢甲商圈怒罵女友，楊男在旁規勸遭波及，衍生肢體衝突，都被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝
新北市黃姓男子昨天在逢甲商圈怒罵女友，楊男在旁規勸遭波及，衍生肢體衝突，都被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝

女友 逢甲大學

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