休旅車開啟輔助駕駛疑分心 國3後龍段撞緩撞車
國道3號北上後龍路段今天上午發生緩撞車遭撞事故，警方調查，肇事休旅車開啟ACC輔助駕駛系統，行經施工路段疑因分心釀禍，休旅車頭全毀，所幸雙方無人受傷。
根據其他用路人提供行車紀錄器影像顯示，施姓男子（32歲）上午9時30分許駕駛的休旅車，行經國道3號北上135.7公里後龍路段內側車道，幾乎沒有煞車直接猛力撞上前方警戒的施工緩撞車，休旅車車頭幾乎全毀、安全氣囊爆開，施姓駕駛仍能自行下車查看。
現場施工人員則心有餘悸表示，當時正在內側路肩執行移動式清掃作業，但休旅車突然直接撞上緩撞車，大家聽到撞擊聲響，都嚇了一大跳。
國道公路警察局第2大隊調查，施男開啟ACC輔助駕駛系統，行經該施工路段，疑因分心撞擊內側車道由張姓男子（55歲）駕駛的清掃作業緩撞車而肇事，2人經酒測值均為零，所幸現場未造成人員受傷。
警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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