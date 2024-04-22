影／失控婦人火車站飆罵站務人員 畫面貼上網發討論

有民眾在網路社群張貼台鐵台南火車站一名婦人怒罵台鐵站務人員、其他乘客側目影片，引發討論。有民眾認為台鐵應該報警，不要讓這種這種潑婦罵街影響其他旅客搭車。不過台鐵台南站人員表示，婦人因為刷卡出站不成要排隊補票而抓狂，不過發洩情緒以後還是有到窗口補票，車站並沒有報警。

影片畫面中該名疑似中年婦人因不滿台鐵要求她補票38元，不斷對著台鐵公司台南站人員破口大罵。

台鐵台南站表示，昨天晚上6點多、一名女性旅客欲使用TPASS刷卡出站，因卡片無進站紀錄，須前往補票窗口排隊辦理補票才可以出站。因昨天假日旅客眾多，她因排隊補票隊伍過長不耐久候，因而情緒激動，高聲對承辦補票人員質疑，後來已自行補票出站。