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影／失控婦人火車站飆罵站務人員 畫面貼上網發討論

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

有民眾在網路社群張貼台鐵台南火車站一名婦人怒罵台鐵站務人員、其他乘客側目影片，引發討論。有民眾認為台鐵應該報警，不要讓這種這種潑婦罵街影響其他旅客搭車。不過台鐵台南站人員表示，婦人因為刷卡出站不成要排隊補票而抓狂，不過發洩情緒以後還是有到窗口補票，車站並沒有報警。

影片畫面中該名疑似中年婦人因不滿台鐵要求她補票38元，不斷對著台鐵公司台南站人員破口大罵。

台鐵台南站表示，昨天晚上6點多、一名女性旅客欲使用TPASS刷卡出站，因卡片無進站紀錄，須前往補票窗口排隊辦理補票才可以出站。因昨天假日旅客眾多，她因排隊補票隊伍過長不耐久候，因而情緒激動，高聲對承辦補票人員質疑，後來已自行補票出站。

台鐵表示，旅客運送契約第2條規定，使用電子票證進站乘車時，未註記進站紀錄，視為無票。鐵路法第49條規定，旅客無票乘車或持用失效乘車票，應補收票價；如無正當理由者，並得加收百分之50票價。呼籲旅客因疏未感應致無法出站時，請至補票窗口排隊辦理補票。

失控婦人火車站飆罵站務人員、其他旅客側目拍攝畫面貼上網流傳引發討論。記者周宗禎／翻攝網路社團靠北台鐵
失控婦人火車站飆罵站務人員、其他旅客側目拍攝畫面貼上網流傳引發討論。記者周宗禎／翻攝網路社團靠北台鐵
失控婦人火車站飆罵站務人員、其他旅客側目拍攝畫面貼上網流傳引發討論。記者周宗禎／翻攝網路社團靠北台鐵
失控婦人火車站飆罵站務人員、其他旅客側目拍攝畫面貼上網流傳引發討論。記者周宗禎／翻攝網路社團靠北台鐵

台南 台鐵

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