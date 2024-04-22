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廢棄宿舍驚見3袋白骨！疑撿骨師未交還家屬 留置半世紀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝
台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝

台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，工人上月26日在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。警方查出其中1袋是賴姓家族，50多年前委託林姓男子「撿骨」，沒想到林男收錢後帶走骸骨，失去音訊。檢警比對DNA若確認是賴家先人遺骨，將發還家屬帶回供奉。另兩具遺骨身分待查。

台灣港務公司發包拆除基隆市暖暖區東暖新村閒置宿舍，工人3月26日施工時，在一棟房舍1樓的樓梯間，發現有設木門隔間，打開後發現存放雜物及3個米袋。工人拿起米袋驚見人骨掉落報案。

警方封鎖現場採證，發現3個米袋內都有人骨，報請基隆地檢署檢察官相驗，並指揮專案小組偵辦。米袋內都有字條，其中2張疑似是亡者姓名，另1張寫著「林家祖先」。

由於字條已破碎，警方先拼湊出其中1張的姓名，據以追查，得知新北市萬里區賴姓家族在民國5、60年間，委請撿骨師撿拾母親遺骨入塔，但撿骨師事後帶走遺骨，從此無法再聯繫上。

檢察官已採集賴姓家屬檢體，送法務部法醫研究所與本案骨骸比對DNA親緣關係。基隆警方也發文新北市政府殯葬管理處，協查家屬身分，並呼籲基隆、金山、萬里等地區，若有民眾在民國5、60年間，遇到先人骨骸被撿骨師帶走情事，可請基隆警三分局聯繫，安排採驗檢體比對，確認骨骸身分。

台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝
台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝
台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝
台灣港務公司發包拆除廢棄宿舍，在樓梯間發現3個裝著人類骨骸和字條的米袋。檢警已查出其中1名死者的可能身分。記者邱瑞杰／翻攝

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