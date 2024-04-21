影／疑路口未禮讓…騎士直衝撞上救護車 人車倒地手骨折

廖姓男子今晚下班騎車行經新北市新店區，疑在十字路口未禮讓準備左轉載送病患就醫的救護車，高速直衝撞上，當場人車倒地噴飛，導致右手骨折送醫，救護車上患者則由另一輛救護車支援送醫，確實事故原因有待警方進一步調查釐清。

新北市新店警方今天晚上7時7分獲報，新店區北新路與民權路口發生車禍意外，員警到場發現是一輛機車與執勤中的新北市消防局救護車發生相撞。經查，機車騎士廖姓男子（43歲）下班正準備返家，由新店區北新路往台北市方向直行，行經北新路與民權路口時，疑未禮讓已鳴警笛，準備從民權路左轉北新路的救護車，廖男疑似高速直衝撞上，當場人車倒地噴飛，不僅手腳多處擦挫傷，並導致右手疑似骨折，所幸原本在救護車上要送往新店莘耕醫院的70歲女性患者未受波及。

新北市消防局獲報，立即調派兩輛救護車到場支援，將廖男及女性患者二人均送往新店耕莘醫院就醫，二人均無生命危險。救護車駕駛黃姓男子無受傷，與廖男二人酒測值均為零，無酒駕情事，詳細車禍發生原因有待後續警方進一步調查釐清。