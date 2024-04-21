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濫用公權力？休假警插隊停車還「亮服務證」 內湖分局證實：依規定議處
台北市警局內湖分局康寧派出所陳姓員警，昨天休假至台中，接獲女友家人請求，與人發生停車糾紛，過程中出示警察服務證。此案被張貼在臉書爆料公社指「這是一個插隊卡車位-還來秀證件說自己是警察的故事」遭質疑濫用公權力。內湖分局今晚指出，將調查釐清事發過程，依規定議處。
臉書爆料公社公開版踢文指出，一位白衣年輕人掏出皮夾，翻開警察識別證說「我就是警察，怎樣！請你離開！」他感到被施壓說「你是警察還是非不分」。白衣男看到車上放警友證回嗆「不然找在地的警察來處理啊」台中警察到場看行車記錄器後，讓白衣男等人離開，對方還說後面有一個停車會，要求繞過去停車。
內湖分局指出，一線三星陳姓員警休假到台中，接獲女友親屬請求，到場了解交通糾紛，卻引發爭議，過程中出示警察服務證，將調查現場有無施壓或言行不當，將依規定議處。
陳姓員警稱，對方懷疑女友家人不要叫警察，女友家人才說他是警察，為了避免被認「假警察」才被動拿出證件說明，他見對方質疑，聯繫當地派出所處理。
內湖分局指出，員警休假期間遇非職權範圍糾紛事項，出示服務證引發議論，秉持不庇縱、不掩飾態度面對，並將持續要求所屬恪遵風紀要求並謹言慎行，以維警察形象。
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