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搶車位還「亮服務證」！休假警捲停車糾紛 北市警證實：將查有無施壓

中央社／ 台中21日電

台中市昨天發生停車糾紛，一方白衣男子出示警察服務證，被懷疑濫用公權力。北市內湖警分局今天證實白衣男為局內陳姓員警，案發時休假，將查處是否施壓與言行不當。

民眾在網路貼文表示，昨天在台中市公益路找停車位，好不容易找到停車位正準備停車時，竟出現1輛休旅車插隊停進車格內，休旅車內下來2人，其中1名穿白衣的男子還秀出警察服務證，要求民眾離開。

台中市警方獲報到場處理，從民眾拍攝畫面可看到，原來秀出服務證的白衣男在中市警方到場後即站在一旁沒出聲，而是由同行黑衣男子與民眾爭論，最後警方認定先來後到順序，結束這起停車糾紛。

影片在社群網站流傳引發議論，有人羨慕原來警察服務證這麼好用，中市警方初步查證白衣男並非是台中市員警，一度還懷疑是否冒用警察身分，但警方今天證實，白衣男確實是警察，目前在台北市的分局服務。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿說明，影片中白衣男經查證確實為局內陳姓員警，陳姓員警聲稱案發當天為休假日，因女友家人通知有停車糾紛且已報警，請他協助了解。

陳姓員警聲稱，到場後因對方質疑女友家人不是要叫警察處理，女友家人才說身邊人就是警察。陳姓員警為避免被誤認是假警察，才被動拿出證件說明。

針對外界質疑是否施壓，內湖分局說，陳姓員警聲稱只是詢問狀況，見對方有所質疑，便請對方聯繫當地派出所處理。

內湖分局表示，有關陳姓員警休假期間疑有言行不當部分，將秉持毋枉毋縱立場續查，並依規處理。

民眾在網路貼文表示，昨天在台中市公益路找停車位，正準備停車時，竟出現1輛休旅車插隊停進車格內，休旅車內下來2人，其中1名穿白衣的男子還秀出警察服務證，要求民眾離開。圖／截自爆料公社
民眾在網路貼文表示，昨天在台中市公益路找停車位，正準備停車時，竟出現1輛休旅車插隊停進車格內，休旅車內下來2人，其中1名穿白衣的男子還秀出警察服務證，要求民眾離開。圖／截自爆料公社

休旅車 內湖 台中市 警察

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