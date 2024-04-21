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高雄驚傳死亡車禍…89歲翁駕小貨車上路 右轉撞60歲女騎士倒地不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園區今天近午時分發生一起車禍，高齡89歲黃姓老翁駕駛自小貨車行經沿海路4段遇右轉頂厝路時，未注意後方直行的60歲柯姓女騎士，貨車擦撞機車，導致柯女倒地頭部受創，送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，黃姓老翁今天上午11時25分許駕駛自小貨車行經林園區沿海路四段快車道西往東方向，至頂厝路口右轉時，擦撞同向慢車道直行由柯姓婦人騎乘的機車，柯倒地後，雖頭上有戴安全帽，但頭部仍受到重創，當場無呼吸心跳。

警消獲報到處，救護員將柯緊急送醫搶救，但仍因傷重，40分鐘後醫院宣告無效。

黃肇事後，臉色蒼白，一度嚇傻，警方問話都說不出來；據了解，黃目前賦閒在家，但已高齡89歲，逾越持駕照開車上路的年限，卻仍冒險駕車上路。

黃雖事後經警方施以酒測，無酒測行為，但柯不幸死亡，警詢後，將黃依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高齡89歲黃姓老翁今天近午時分駕自小貨車沿海路4段遇右轉頂厝路時，擦撞後方直行的60歲柯姓女騎士，致柯倒地頭部受創，送醫不治。記者石秀華／翻攝

車禍 車道 高雄市

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