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影／馬祖北竿老翁疑腦中風急症 海巡馳援後送縣醫就醫

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導

馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供
離島常有交通不便情況，但若碰上就醫問題就非常緊張，馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送；期間以最大航速送至南竿福澳港碼頭，並順利轉送連江縣立醫院。

海巡署第十一巡防區指揮部說明，昨傍晚6時許，接獲北竿衛生所通報，男性年邁居民經醫生診斷疑似腦中風，由於島上無專科醫生及設備，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，考量馬祖島際已無交通船航班，即通報請求馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊表示，獲報後立即緊急派遣PP-3571艇至北竿白沙港接駁病患與北竿衛生所醫護人員及陪同家屬，並以最大安全航速航返南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第十岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院。

馬祖海巡隊補充，馬祖四鄉五島，相互之間以客船交通往返，如錯過航班或夜間有緊急醫療需求，經醫療評估後向海巡求援派艇協助後送就醫，確保民眾生命安全。

馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖昨晚有名老翁疑似腦中風，但北竿當地也無專科醫生及設備，在有就醫急迫性情況下，衛生所趕緊通報馬祖海巡隊後送。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 衛生所 馬祖

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