僑生最後身影曝光…落水失蹤今尋獲僅著內褲 教官表姐含悲指認遺體

新北市一所私立高職緬甸僑生板姓男子前天疑酒後與另兩名緬僑同學打賭一千元，從新北市永和區橫渡新店溪到台北市端，3人下水，僅兩名學生成功上岸走回永和，但板男下水後不幸失蹤，永和警方及新北市消防局獲報昨搜尋一天未獲，今天再度搜索在新店溪北市端尋獲遺體，在學校任教官的板男表姐今天中午到場忍痛指認。永和警方表示，遺體已移置市立板橋殯儀館，將報請新北地檢署檢察官相驗。

由於發現地點在台北市轄區，經北市警方請示刑事局偵查科，獲北檢檢察官指示，遺體目前移置在新北市立板橋殯儀館，基於事權統一，由永和警分局報請由新北地檢署負責相驗，警方也將過外交管道協助死者家屬由緬甸來台進行後續處理。

就讀新北市某私立高職4名緬甸籍學生，前天晚間相約至永和區中正橋下綠光河岸公園喝酒，過程中23歲坤男與22歲黃男還對不諳水性的24歲板男說，「能游過去，給你一千元。」說完二人就直接跳下新店溪欲比誰較快游至對岸，板男則與20歲徐女在岸上等候。不料坤男與黃男游至對岸返回後，發現徐女及板男都已失去蹤影，只剩板男背包留在岸邊，懷疑板男落水失蹤，二人嚇得趕緊連繫學校，校方獲悉後立即打電話報警。

消防人員昨天凌晨獲報立即派員下水搜尋，昨天搜尋未獲，今天再度派員前往在新店溪來回搜尋，今天上午近11時，在新店溪北市端發現僅穿一條內褲的板姓男學生，但撈起後確認已無生命跡象，身上也無明顯外傷。在學校擔任教官的板男表姐今天中午接獲警方通報到場忍痛指認，今天下午移置市立板橋殯儀館。

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