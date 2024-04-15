七旬老翁未吃晚餐徘徊街頭2小時 暖警發現護送回家

台南市73歲王姓老翁昨晚獨自外出2小時後，神情疲憊蹲坐中西區樹林街二段路旁。巡邏警員昨晚9點經過發現，上前關懷，查得老翁沒吃晚餐體力不支，住處僅在附近距離約600公尺處，為避免發生意外，開警車將老翁護送返家。家屬見老翁安全返回，感謝警方熱心協助。

市警二分局南門派出所警員欒復琦、詹雅淳昨晚9點多巡邏時，行經樹林街二段發現老翁身體疲累、蹲坐在路旁。警員主動上前關心，老翁傍晚獨自一人由住家徒步外出要買晚餐而迷途，走到樹林街二段時因體力不支而蹲坐在路旁；恰巧巡邏員警發現，並且察覺到老翁身體明顯虛弱及精神上也有異狀，馬上下車協助處理。

老翁神色十分疲憊，說話語氣虛弱，老翁表示他住在這附近，但是已經走了近2小時，怎麼走就是找不到回家的路，繞來繞去好像鬼打牆一樣。警員在查得老翁名字後，立即查出為73歲的王姓老翁，住處僅在附近距離約600公尺處，為避免發生意外，隨即駕警車將老翁護送返家。家屬見老翁安全返回，心中焦躁不安才慢慢消失。