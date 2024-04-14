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夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區建國南路二段、師大附中附近巷弄公寓，昨天下午有4樓住戶向外丟擲玩具、樂高積木和PS4遊戲光碟等，險些砸到民眾，險象環生。警方指出，是因夫妻吵架才對外丟擲物品，幸無人傷，有關丟物品行為，可以照社維法或依廢棄物清理法開罰，呼籲民眾注意。

丟擲過程全被路過民眾拍下，並上傳抖音，從影片中可見，拍攝者不斷發出驚嘆聲，期間有鄰居不斷詢問「是在做什麼？」，接著可見拍攝者幫忙把散落在馬路上的樂高積木和PS4光碟片等物品聚集起來，放在路邊；有網友留言「樂高貴到爆炸」、「好貴欸，而且看起來是正版的」、「都是錢啊！」、「全加起來快超過2萬欸」。

警方昨天下午3點多接獲鄰居報案趕抵，確認現場無人被物品砸傷，上樓釐清狀況，得知是一對60多年次的夫妻因感情問題，致女方情緒失控，將家中物品砸毀，並丟出窗外，雖然雙方互不提告傷害罪，仍依規定通報家暴。

警方指出，從高處丟物品的行為十分危險，可依社維法第63條「投擲有殺傷力物品而有危害他人身體財物之虞」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，或依廢棄物清理法，開罰1200元到6000元；若砸傷人，更將面臨傷害等刑案。

北市大安區一對夫妻因感情起口角，女方把屋內樂高積木和及PS4遊戲光碟等物品從4樓往窗外丟，險些砸到路人，過程全被拍下。圖／擷取自抖音「葦德大大」
北市大安區一對夫妻因感情起口角，女方把屋內樂高積木和及PS4遊戲光碟等物品從4樓往窗外丟，險些砸到路人，過程全被拍下。圖／擷取自抖音「葦德大大」
北市大安區一對夫妻因感情起口角，女方把屋內樂高積木和及PS4遊戲光碟等物品從4樓往窗外丟，險些砸到路人，過程全被拍下。圖／擷取自抖音「葦德大大」
北市大安區一對夫妻因感情起口角，女方把屋內樂高積木和及PS4遊戲光碟等物品從4樓往窗外丟，險些砸到路人，過程全被拍下。圖／擷取自抖音「葦德大大」

廢棄物 樂高 鄰居

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