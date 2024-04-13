快訊

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠齊喊「要檢討」

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女騎士國道涵洞下違規逆向 遭轎車擦撞頭重創命危

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子今天傍晚騎機車行經高雄市中正交流道涵洞西側，因違規逆向左轉，當時車流量大，陳穿梭車陣中，當場被方姓男子所駕駛的轎車撞擊，陳人車倒地，頭部受創，血流滿地，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。

苓雅警分局指出，陳姓女子（64歲）今天傍晚4時26分許，騎機車行經中正交流道涵洞西側後，又沿中正路南側由西向東的車道行駛，因該處禁止機車行駛，陳當時逆向左轉中正高速西側便道往南，穿梭車陣中，遭方姓男子（52歲）所駕駛的轎車撞擊。

陳被轎車擦撞後，連人帶車倒地，因頭部受有撕裂傷，鮮血直流，當場無呼吸心跳，被救護車緊急送醫搶救。

警方獲報到場處理，先對方施以酒測，無酒駕行為；警方訪查周遭，並調閱監視器畫面佐證，初步分析事故原因為陳逆向左轉致肇事，詳細肇責由交通大隊分析釐清。

陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊，陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊，陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊（紅圈處），陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊（紅圈處），陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊，陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今天傍晚騎機車在高雄市中正交流道涵洞西側違規逆向左轉，當場被方姓男子駕車撞擊，陳倒地，頭部受創，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。記者石秀華／翻攝

涵洞 監視器 車行

延伸閱讀

爆食物中毒…衛生局稽查高雄6家藏壽司 3家有衛生缺失限期改善

影／對向車也遭殃！高雄轎車闖紅燈 連撞機車騎士釀3傷

高雄遭通緝女子街頭騷擾路人 叫罵拉扯嚇壞女騎士

影／高雄轎車駕駛涉侵占拒檢急逃竄 警拔槍圍捕查獲通緝犯

相關新聞

疑感情糾紛前夫撂話「處理她新男友」 女怒衝下車台64線墜地亡

黃男不滿蔡姓前妻結交男友，今天於車上質問蔡女還嗆說處理她男朋友，蔡女為此氣回「那我就死給你看」，隨後趁車速變慢，衝下車，...

影／高雄BMW失控蛇行！雙門跑車火車站前自撞變單門 疑路況不熟打滑

項姓男子昨晨駕駛BMW雙門跑車行經高雄市火車站前的站西路，不明原因失控蛇行後，180度甩尾自撞路燈桿，雙門跑車當場變一門...

竹山消防替代役男爆吵架摔椅、寢室抽菸 消防署：嚴懲並依法送辦

網路日前流傳3段誇張影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男一言不和吵架摔椅，一旁同袍拉扯勸架，另一段則是役男穿著制...

高雄女騎士國道涵洞下違規逆向 遭轎車擦撞頭重創命危

陳姓女子今天傍晚騎機車行經高雄市中正交流道涵洞西側，因違規逆向左轉，當時車流量大，陳穿梭車陣中，當場被方姓男子所駕駛的轎...

彰化外籍移工遭盤查逃逸疑似襲警 警開槍制止也傷到自己

彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈...

廂型車翻覆竹山交流道 駕駛落跑受傷被逮警拆穿是偷車賊

國道3號南下竹山交流道匝道11日發生廂型車翻覆，卻找不到駕駛、乘客，消防人員離開時，在400公尺處外找到腹部受傷的盧姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。