高雄女騎士國道涵洞下違規逆向 遭轎車擦撞頭重創命危

陳姓女子今天傍晚騎機車行經高雄市中正交流道涵洞西側，因違規逆向左轉，當時車流量大，陳穿梭車陣中，當場被方姓男子所駕駛的轎車撞擊，陳人車倒地，頭部受創，血流滿地，當場無呼吸心跳，被送醫搶救。

苓雅警分局指出，陳姓女子（64歲）今天傍晚4時26分許，騎機車行經中正交流道涵洞西側後，又沿中正路南側由西向東的車道行駛，因該處禁止機車行駛，陳當時逆向左轉中正高速西側便道往南，穿梭車陣中，遭方姓男子（52歲）所駕駛的轎車撞擊。

陳被轎車擦撞後，連人帶車倒地，因頭部受有撕裂傷，鮮血直流，當場無呼吸心跳，被救護車緊急送醫搶救。

警方獲報到場處理，先對方施以酒測，無酒駕行為；警方訪查周遭，並調閱監視器畫面佐證，初步分析事故原因為陳逆向左轉致肇事，詳細肇責由交通大隊分析釐清。