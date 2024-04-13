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台61永安段凌晨聯結車追撞 車頭護欄懸空...司機高處墜地一度無心跳

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

32歲的陳姓聯結車駕駛，今凌晨行駛於台61線西濱快速道路52.1公里處桃園新屋永安路段時，與停放在路肩準備起步行駛的56歲李姓聯結車駕駛發生碰撞，造成陳男當場失去呼吸心跳，而聯結車碎片掉落平面道路，也使2名21歲及29歲的紀姓及林姓機車騎士輕傷，陳男送醫後順利救回。

陳男今凌晨行經台61永安高架路段時，不明原因失控撞上停放於路肩，準備要起步時的李陳男，導致陳男聯結車頭瞬間衝出護欄，陳男噴出掉落地面當場失去呼吸心跳，而聯結車及護欄等水泥石塊掉落平面道路，天色昏暗造成2騎士經過時不慎碰到摔倒造成輕傷。

消防人員獲報到場立即給予陳男頸圈長背板固定、CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）等救護處置，送醫搶救後已救回，而2騎士意識清楚，其中林男肢體多處擦傷，而紀男雙膝撕裂傷，送醫救治。警方調查4名駕駛皆未酒駕，詳細肇事原因待調查釐清。

32歲的陳姓聯結車駕駛，今凌晨行駛於台61線西濱快速道路52.1公里處桃園新屋永安路段時，與停放在路肩準備起步行駛的56歲李姓聯結車駕駛發生碰撞，造成陳男當場失去呼吸心跳，目前搶救回來。圖／翻攝自臉書快樂運轉手
32歲的陳姓聯結車駕駛，今凌晨行駛於台61線西濱快速道路52.1公里處桃園新屋永安路段時，與停放在路肩準備起步行駛的56歲李姓聯結車駕駛發生碰撞，造成陳男當場失去呼吸心跳，目前搶救回來。圖／翻攝自臉書快樂運轉手

失控 桃園 車禍

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