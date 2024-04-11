每年補助309萬「繞行費」！新北命淡水渡船停航 要查擱淺原因

淡水河口交通渡船昨傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局出動船艇前往接駁旅客上岸，當時51名旅客和船長、船員共53人在船上都平安。圖／新北市消防局提供

新北市淡水河口藍色公路渡船昨發生擱淺意外，導致53人受困在河中央，該航線也被要求暫時停航。新北交通局長鍾鳴時說，去年起因積淤問題請船公司走河口繞行，一年補貼船公司309萬，但這次為何沒有照約定繞行反而闖上沙州，要先查清楚才下令停航，未來查清楚原因後，也做好安全演練就能復航。

鍾鳴時指出，當初船公司跟交通局申請航線，在核准時是可行狀態，但核准不代表交通局有責任要清淤「絕對沒有」，申請完發現淤積情況很嚴重，只有兩個方法，不是停駛就要清淤，因清淤費用高，避免船公司調整票價，去年起請船公司走河口繞行，多花一點時間、里程及油料，並一年補貼船公司309萬，讓他們走安全的路徑，

鍾說，這次停航並非為停而停，而是要釐清安全責任，首先船公司有沒有要求繞行？船長有沒有遵守船公司要求？船長為何沒有接受要求，想要直接從沙洲開過去？有沒有冒險等問題，待檢討完責任會處分，不能每年都發生1、2次，等漲潮再把船拉出來「不能接受」。