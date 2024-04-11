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車牌逾檢註銷 高雄男借牌上路欲蓋彌彰下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局員警昨執行國小護童勤務，發現路過一輛黑色轎車車身明顯以人工手塗，經查詢該車牌已逾檢註銷，車型、車色均不符，顯然是A車懸掛B車車牌，尾隨伺機攔查。32歲李姓駕駛坦承借牌懸掛，但沒想到友人車牌也遭註銷，他被開4張罰單外，車輛當場也被移置保管。

警方調查，家住高雄的李男坦承，車輛未定期檢驗致車牌遭註銷，才向熟識的朋友借用車牌懸掛。然而，他沒想到友人車牌也是未定檢遭註銷，想利用該車牌魚目混珠，繼續上路，卻被眼尖灣裡派出所所長劉東益識破而攔查。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第12條告發駕駛人使用他車車牌、牌照經撤銷無牌照行駛及同條例第21條無照駕駛，另告發借用車牌車主牌照借供他車使用，一次開出4張罰單，罰鍰達4萬多元。同時，警方當場將車輛移置拖吊場保管，禁止他繼續駕駛。

六分局提醒，現因牌照吊扣、註銷等原因違規行駛的車輛越來越多，員警執勤均會以警用小電腦比對車輛車型、年分及顏色等，並攔查比對引擎號碼，民眾切勿心存僥倖，懸掛他車車牌繼續上路行駛，一經查獲，將會面臨高額罰鍰並當場拖吊車輛，得不償失。

台南市警六分局員警眼尖發現一輛黑色轎車車身明顯以人工手塗，經查詢該車牌已逾檢註銷，車型、車色均不符，顯然是A車懸掛B車車牌，一次被開4張罰單。圖／讀者提供
台南市警六分局員警眼尖發現一輛黑色轎車車身明顯以人工手塗，經查詢該車牌已逾檢註銷，車型、車色均不符，顯然是A車懸掛B車車牌，一次被開4張罰單。圖／讀者提供
警方當場將車輛移置拖吊場保管，禁止李男繼續駕駛。圖／讀者提供
警方當場將車輛移置拖吊場保管，禁止李男繼續駕駛。圖／讀者提供

台南 罰單 車主

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