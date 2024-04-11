聽新聞
test
0:00 / 0:00
BMW X4開輔駕系統上國3追撞工程車 車頭全毀慘狀曝
國道三號南向188公里處今早9時許，一輛BMW X4因開啟輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，竟追撞工程緩撞車，導致車頭全毀，整起事故無人員傷亡，國道警方緊急處置，於40分鐘內排除事故，無回堵。
據了解，黃姓駕駛（47歲）今早9時行經國道三號南向188公里處，行駛內側車道時，開啟車輛輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，便在內側車道直撞上施工緩撞車，導致車頭向內潰縮全毀，駕駛平安，整起事故無人傷亡。警方檢測，雙方駕駛並未酒駕。
國道公路警察局第七公路警察大隊表示，本件事故短暫封閉內線車道，拖吊肇事車輛，無造成後方回堵，並於9時40分現場排除並恢復通車。
國道七隊也強調，開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言