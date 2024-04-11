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BMW X4開輔駕系統上國3追撞工程車 車頭全毀慘狀曝

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

國道三號南向188公里處今早9時許，一輛BMW X4因開啟輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，竟追撞工程緩撞車，導致車頭全毀，整起事故無人員傷亡，國道警方緊急處置，於40分鐘內排除事故，無回堵。

據了解，黃姓駕駛（47歲）今早9時行經國道三號南向188公里處，行駛內側車道時，開啟車輛輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，便在內側車道直撞上施工緩撞車，導致車頭向內潰縮全毀，駕駛平安，整起事故無人傷亡。警方檢測，雙方駕駛並未酒駕。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，本件事故短暫封閉內線車道，拖吊肇事車輛，無造成後方回堵，並於9時40分現場排除並恢復通車。

國道七隊也強調，開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。

國道三號南向188公里處今早9時許，黃姓男子駕駛BMW X4，開啟輔助駕駛系統行駛內側車道，疑未留意車前狀況，竟追撞工程緩撞車，導致車頭全毀。記者劉柏均／翻攝
國道三號南向188公里處今早9時許，黃姓男子駕駛BMW X4，開啟輔助駕駛系統行駛內側車道，疑未留意車前狀況，竟追撞工程緩撞車，導致車頭全毀。記者劉柏均／翻攝

國道 輔助駕駛

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