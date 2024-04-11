BMW X4開輔駕系統上國3追撞工程車 車頭全毀慘狀曝

國道三號南向188公里處今早9時許，一輛BMW X4因開啟輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，竟追撞工程緩撞車，導致車頭全毀，整起事故無人員傷亡，國道警方緊急處置，於40分鐘內排除事故，無回堵。

據了解，黃姓駕駛（47歲）今早9時行經國道三號南向188公里處，行駛內側車道時，開啟車輛輔助駕駛系統，疑未留意車前狀況，便在內側車道直撞上施工緩撞車，導致車頭向內潰縮全毀，駕駛平安，整起事故無人傷亡。警方檢測，雙方駕駛並未酒駕。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，本件事故短暫封閉內線車道，拖吊肇事車輛，無造成後方回堵，並於9時40分現場排除並恢復通車。