揪甘心！新竹小吃攤商陳美枝 再捐金門救援利器「大蟒蛇」

在新竹都城隍廟小吃商圈擺攤的陳美枝新竹市陳美枝女士繼代表捐贈金門縣消防局水域救援車後，今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊車禍救助用「救援脫困索」，消防界俗稱「大蟒蛇」，讓金門縣成為全國第一座各消防分隊皆備有該項救助器材的縣市，遇有車禍救助案件，人命受困時，將得以高效率救援待救者。

據了解，陳美枝有一次祈求新竹都城隍廟爺保佑時，舉頭間見到這幢光緒皇帝頒賜的匾額，由於金門縣消防局秘書林俊偶然提及，金門縣消防局因近年組織擴編，大量消防車輛、裝備器材有待充實，經費需求龐大，陳美枝想著，或許是都城隍爺給予提示，112年遂戮力募資捐贈本縣消防局水域救援車1輛，投入內陸湖庫水域救援勤務；今年度則考量消防局最大勤務輛為救護勤務，其中又以車禍案件為其中之要，一次捐贈補足5鄉鎮消防分隊車禍救助用的「消防界大蟒蛇」。

這項「救援脫困索」，主要用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下，進行緊急撤離，其專利設計得以更有效保護待救者，其中又以車禍救助勤務中，由救助手破壞建立好救援空間後，救護手兩人搭配即可以快速穩固地將病患脫困，隨著消防局後續規劃充實的長短板，補足了車禍救援器材，進而大大提升救援能力。