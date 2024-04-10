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揪甘心！新竹小吃攤商陳美枝 再捐金門救援利器「大蟒蛇」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

在新竹都城隍廟小吃商圈擺攤的陳美枝新竹市陳美枝女士繼代表捐贈金門縣消防局水域救援車後，今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊車禍救助用「救援脫困索」，消防界俗稱「大蟒蛇」，讓金門縣成為全國第一座各消防分隊皆備有該項救助器材的縣市，遇有車禍救助案件，人命受困時，將得以高效率救援待救者。

據了解，陳美枝有一次祈求新竹都城隍廟爺保佑時，舉頭間見到這幢光緒皇帝頒賜的匾額，由於金門縣消防局秘書林俊偶然提及，金門縣消防局因近年組織擴編，大量消防車輛、裝備器材有待充實，經費需求龐大，陳美枝想著，或許是都城隍爺給予提示，112年遂戮力募資捐贈本縣消防局水域救援車1輛，投入內陸湖庫水域救援勤務；今年度則考量消防局最大勤務輛為救護勤務，其中又以車禍案件為其中之要，一次捐贈補足5鄉鎮消防分隊車禍救助用的「消防界大蟒蛇」。

這項「救援脫困索」，主要用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下，進行緊急撤離，其專利設計得以更有效保護待救者，其中又以車禍救助勤務中，由救助手破壞建立好救援空間後，救護手兩人搭配即可以快速穩固地將病患脫困，隨著消防局後續規劃充實的長短板，補足了車禍救援器材，進而大大提升救援能力。

金門縣消防局長呂英華表示，近年因疫情、國際局勢影響，造成縣府財政歲入減少，消防局致力於開源節流政策原則，極力於中央爭取預算，於今年度由內政部消防署配合補助920萬元廳舍整建、114年全額補助1625萬救助器材車，雖然政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足，如今透過秘書林俊居中協調，陳美枝與金門牽起的善緣，捐贈消防車輛、救助器材等，提升政府資源效能，實是金門鄉親之福，也期許此義行能達到拋磚引玉的效果，讓金門地區消防救災能量持續提升，共同努力建構金門成為安全宜居的城市。

這項「救援脫困索」，主要用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下，進行緊急撤離，其專利設計得以更有效保護待救者。圖／讀者提供
這項「救援脫困索」，主要用於將患者或受困人員，於侷限空間、無意識狀態等情境下，進行緊急撤離，其專利設計得以更有效保護待救者。圖／讀者提供
家住新竹的陳美枝今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊車禍救助用「救援脫困索」（Rescue-Boa），消防界俗稱「大蟒蛇」，消防局長呂英華（左五）與同仁一起展示這項最佳消防利器。圖／讀者提供
家住新竹的陳美枝今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊車禍救助用「救援脫困索」（Rescue-Boa），消防界俗稱「大蟒蛇」，消防局長呂英華（左五）與同仁一起展示這項最佳消防利器。圖／讀者提供

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