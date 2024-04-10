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影／好驚險！蘆洲大吊車撞倒路燈桿 差點砸中巴士和機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區淡水河堤防邊，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出，準備左轉匯入環堤大道時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。

蘆洲北側農業區尚未重劃，違章鐵皮工廠林立，昨晚6時22分正值交通尖峰時段，53歲張姓司機駕駛大型吊車駛出巷口，左轉時撞斷環堤大道中央分隔島路燈，燈桿向前倒下，剛好1輛中型巴士、3輛機車從對向車道駛近。

驚險瞬間幸好都沒直接砸中車輛，但其中1輛機車由53歲江姓男子搭載56歲黃姓女子，車輪輾過橫倒在車道上的燈桿，機車劇烈跳動差點摔倒，2人在碰撞中僅受輕微擦挫傷，婉拒就醫。旁邊中巴及時煞車停下，司機連忙下車查看。

路燈橫阻在路上，造成往五股方向交通完全中斷，後方嚴重回堵，吊車趕緊倒退回巷內，以免往三重方向交通也受阻。警方獲報趕抵管制通行，路旁工廠衝出數人，聯手將燈桿抬移至路肩，現場於晚間6時45分排除障礙物恢復雙向暢通。

肇事吊車張姓司機並未飲酒，交通違規與肇責由警方調查處理，並協助蘆洲區公所後續求償路燈損壞修復費用，所幸都沒有人受傷。

新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區環堤大道，昨天晚上6時許有1輛大型吊車從巷子駛出準備左轉時，撞斷中央分隔島路燈桿，應聲倒下差點砸中對向車道行駛中的中型巴士和機車。記者林昭彰／翻攝

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