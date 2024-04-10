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嘉義婦人吃熱狗噎到嘴唇發紺 哈姆立克及時救回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人吃熱狗時，突然噎住說不出話，家人一旁協助仍無法排除，緊急聯絡119，消防救護人員數次操作哈姆立克法施救，成功將異物排除，婦人嘴唇有發紺情形，送醫診治。

嘉義市消防局本月7日夜晚8點40分接獲報案，市區王山路有民眾異物梗塞，立即派遣救護人車出勤；到達現場後，有名56歲何姓婦人因異物梗塞無法言語，家人表示婦人剛剛吃熱狗時因未能確實咬碎導致卡在喉嚨造成異物哽塞。

救護人員確認狀況後立即實施哈姆立克法，經數次操作後，成功將異物排除，婦人也能清楚說話，但她嘴唇有發紺情形，救護人員給予面罩氧氣治療，隨後將患者就近送往台中榮民總醫院嘉義分院診療。

市消防局呼籲，不要輕忽食物噎到的風險，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，當患者意識清醒、輕度梗塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法咳出屬嚴重異物梗塞，應就立即採取「哈姆立克急救法」急救。

婦人吃熱狗反被噎住，消防救護人員急時搶救送醫。圖／翻攝畫面
婦人吃熱狗反被噎住，消防救護人員急時搶救送醫。圖／翻攝畫面

哈姆立克 嘉義 異物

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