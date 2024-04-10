台中少年隊核銷「刑事活動費」涉貪？檢調漏夜訊問中

台中地檢署昨天上午指揮調查局中部機動工作站、政風人員，前往台中市少年隊及涉案警員的住處搜索，將多名涉案警員、證人帶回，檢調在場搜索，帶回部分文件資料釐清，直至今天凌晨仍在中機站詢問中，據了解與警員不當核銷「刑事活動費」有關。台中地檢署表示，目前案件仍在偵辦中，尚無具體進度對外說明。

台中市少年隊有多名證人在檢調詢問後，已被請回，少年隊警官接獲記者詢問電話時，三緘其口，「上面已下封口令」，部分證人則裝傻，否認少年隊有被搜索一事，十分低調。

據透露，此案與少年隊警員不當核銷業務費用「刑事活動費」有關，恐不只一名警員涉案，檢調以貪汙治罪條例方向偵辦，若被查出具體事證，屬7年以上重罪，恐怕影響仕途、飯碗不保。

台中地檢署表示，此案仍在偵查中，針對相關警員涉案情節、狀況，因涉案人仍由調查官詢問、檢察官訊問中，尚無具體進度向外界說明，以免妨害偵辦。