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騎士閃手推車急煞倒地砂石車輾頭亡 女清潔員過失致死遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投大業路發生死亡車禍，騎士遭砂石車碾斃。記者蕭雅娟/翻攝
北投大業路發生死亡車禍，騎士遭砂石車碾斃。記者蕭雅娟/翻攝

林姓女清潔員去年在台北市北投區大業路清掃，將手推車和路旁停車的車輛併排，形成「路障」，導致廖姓騎士見狀緊急煞車，第二輛機車簡姓騎士重心不穩左倒，遭後方砂石聯結車輾過，頭部重創當場死亡，第三輛機車辛姓騎士撞擊簡男倒地機車。士林地檢署依過失致死罪起訴林婦，其餘騎士、駕駛3人獲不起訴。

起訴指出，去年3月7日上午6時許，北投區清潔隊光明分隊清潔員林婦在大業路段清掃，上午8時許，將手推車和路旁停車的車輛併排，53歲廖姓騎士行駛至大業路566號附近時，見手推車停放前方緊急煞車，後方機車32歲簡姓騎士見狀立刻煞停，第三輛機車19歲辛姓騎士也緊接煞停，但簡姓騎士重心不穩向左傾倒，遭聯結車輾過，頭部開放性骨折導致外傷性出血休克死亡。

檢方認定，林姓清潔員沒有依勤務須知「清掃街道時，須將手推車緊靠慢車道路肩或人行道停放」以避免手推車在道路上形成「路障」，案發將手推車與路旁停車車輛並排，第二車道同時駕駛其他車輛，騎士可騎乘道路寬度非常狹小，難用一般行車速度通過，事實上現場還有閒置停車格，人行道、馬路也無其他障礙，林涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

檢方依行車記錄器認定，廖姓騎士在距離手推車約3格停車格時開始減速，辛姓騎士在死者機車倒地前未碰撞，黃姓聯結車則來不及閃避，3人獲不起訴。

北投大業路發生死亡車禍，騎士遭砂石車碾斃。記者蕭雅娟/翻攝
北投大業路發生死亡車禍，騎士遭砂石車碾斃。記者蕭雅娟/翻攝

車道 過失致死

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