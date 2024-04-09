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土城工地變電箱爆炸竄濃煙 消防2分鐘趕抵速滅火勢
新北市土城產業園區1處工地內變電箱，昨天下午突然起火冒出濃煙，隨後還傳出爆炸聲。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，因轄區頂埔消防隊臨時駐地就在附近，消防人員2分鐘內抵達現場並持乾粉滅火器迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。但變電箱內設備已全部付之一炬，起火原因有待火調人員釐清。
新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，民眾平時應加強用火用電安全管理，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全並提高警覺，以避免火災發生造成生命財產損失。如發現變電箱起火或有異常情況，應立刻撥119通報，讓緊急救援的能量第一時間能到場協助。另變電箱一般雖都有作絕緣措施，但仍請民眾勿任意開啟與堆放雜物或破壞等行為，如果發現有漏電現象，請儘速與台電聯絡或撥打1911電力搶救專線。
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