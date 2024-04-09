屏東漁船出海前傳早被盯上 失聯5天「獲救」查無不法

東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，昨天海巡成功找到失聯的「鴻」船，並派員登船，連人帶船押回興達港調查，直到今凌晨才讓「鴻」船離開。記者張議晨／翻攝

屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，海巡昨中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，但海巡靠近廣播、鳴笛，都未有人回應，派員登船後才確認船上3人均安，據了解，海巡先前就已盯上「鴻」船，並報橋頭地檢署指揮，昨深夜連人帶船押回興達港調查，但船上查無任何違禁品，今在檢方同意下，已讓「鴻」船返回東港。

「鴻興漁號」有陳姓船長及2名印尼籍移工，本月3日從東港出海，但行駛至鵝鑾鼻西方海域十八點五海浬後失去AIS訊號，陳男未再與家人聯繫。

因正好碰到花蓮地震，家屬擔心受海嘯影響，心急到屏東縣長周春米臉書留言，海巡獲報派遣多艘艦艇至台灣西南海域搜尋，昨上午11時25分許，成功找到失聯的「鴻」船。

「鴻」船失聯引起屏東在地立委徐富癸，徐昨天到陳家探望，但海巡人員輾轉提醒徐不要關心此案，讓「鴻」船失聯引起遐想。

「鴻興漁號」失聯原因，海巡對外宣稱是發電機故障，導致無法通聯，但海巡顯得低調，頗不尋常。船上動態主要依賴AIS系統發報，該系統設計即便船隻失去動力，仍有應急電力可以發報，方便救難人員取得位置。

但海巡人員靠近廣播，船上3人都不回應，派員登船後，確認人員均安，但全案諸多疑點，連人帶船，在今凌晨0時許，「押」往海巡興達基地調查。

據了解，「鴻興漁號」出海後已被偵防分署台南、鳳山等查緝隊鎖定，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，因6日傳出失聯，雖然最後成功找到漁船，並帶回本島接受調查，但船上經搜尋清查後，查無任何違禁物品。