高雄女「飆股」白花120萬 苦勸不聽 家屬這計保住65萬

高雄67歲曹姓女子誤信網友加入飆股LINE群組，並下載APP平台投資高獲利股票，由於，曹女被騙120萬仍執迷不悟，家屬無奈自行報案，警秘密埋伏曹女住家、工作地兩處，於上周三下午3時許，警趁著曹女交付款項之際，當場逮捕面交25歲李姓車手，並查扣李男身上65萬元等證物，將他當場送辦。

「手機拿出來！」岡山分局員警喝令李聽從指令，並一一取出隨身包內手機及假證件等證物，另3名員警將李制伏坐地，被6名員警圍繞，李只好乖乖順從帶返警局，詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。