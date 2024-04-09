快訊

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清德意志

他驚手機「把狗狗拍到發光」有神蹟？網笑快接NPC任務 內行人曝真正原因

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女「飆股」白花120萬 苦勸不聽 家屬這計保住65萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄67歲曹姓女子誤信網友加入飆股LINE群組，並下載APP平台投資高獲利股票，由於，曹女被騙120萬仍執迷不悟，家屬無奈自行報案，警秘密埋伏曹女住家、工作地兩處，於上周三下午3時許，警趁著曹女交付款項之際，當場逮捕面交25歲李姓車手，並查扣李男身上65萬元等證物，將他當場送辦。

「手機拿出來！」岡山分局員警喝令李聽從指令，並一一取出隨身包內手機及假證件等證物，另3名員警將李制伏坐地，被6名員警圍繞，李只好乖乖順從帶返警局，詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，這起案件是曹親友發現不明收據後，才驚覺曹遭詐騙集團騙取120萬元，當下雖勸告曹罷手，但曹深信不疑仍與詐團聯繫，直到警當場逮捕面交車手後，這才認清自己又誤信網友，險些二度被騙。

高雄警方埋伏逮捕取款面交車手。記者古和純／翻攝
高雄警方埋伏逮捕取款面交車手。記者古和純／翻攝
高雄警方埋伏逮捕取款面交車手。記者古和純／翻攝
高雄警方埋伏逮捕取款面交車手。記者古和純／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／夾娃娃機當提款機 高雄男連偷12機台現金

高雄男車禍自撞「全裸」逃下車！急護重要部位…父母不解 網友全看傻

00929噴成飆股！他後悔「只加碼00919」 網讚：假高股息

相關新聞

屏東漁船出海前傳早被盯上 失聯5天「獲救」查無不法

屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，海巡昨中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，但海巡靠近廣播、鳴笛，都未...

台2線賓士對撞場面驚險 C300被貨櫃推擠卡在山壁

林姓男子今早駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在過彎時與對向2輛轎車發生碰撞，其中1輛賓士車被推擠出路外，卡在山壁上...

女友找賓士乾哥買汽油引爭執？台中男遭焚身25％燒傷

台中市西屯區大聖大聖街在今早8時許，傳出有一對情侶吵架潑汽油點燃的案件，消防隊到場檢傷，發現被燒傷的李姓男子全身有25％...

影／嘉義大林國中旁果園山豬出沒 救援抵達山豬還持續攻擊農民

嘉義縣大林國中旁果園近日傳山豬出沒，72歲男子向嘉義縣家畜疾病防治所求援後，自行帶著家犬尋找山豬，不料遭山豬撲倒攻擊，家...

財經專家邀加LINE投資攏是假 老翁險被騙45萬元

名人找上你投資要注意！網路上出現冒用網路財經專家名義的粉絲專頁及不實廣告，招攬投資理財詐騙，台南市72歲林姓老翁信以為真...

高雄客運、大貨車對撞2傷送醫 「誰說謊」闖紅燈待釐清

高雄57歲梁姓男子駕駛大貨車，昨天下午2時許，沿著鳥松區中正路由北向南直行，行進至文前路口時因不明原因與45歲許姓男子駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。