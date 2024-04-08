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實驗室又現火災！台南大學鋰電池實驗室今晚失火 疑電烤爐起火燃燒
台南大學位於慶中街206巷6弄內鋰電池實驗室，今晚近10點突然起火燃燒，冒出明火和煙霧，南門等消防分隊到場後破門出水滅火，疑為電烤爐著火，火勢於晚間10點7分撲滅，沒有人員受傷。
台南市消防局救災救護指揮中心，今晚9點58分接獲民眾報案，位於台南市中西區慶中街206巷6弄台南大學內有建築物失火 ，現場為5樓建物，據報鋰電池實驗室有火煙竄出，中心派遣南門等分隊15車30人到揚搶救，消防人員到達後發現1樓騎樓有火煙，拉水線搶救。火勢於晚間10點7分撲滅。
附近民眾說，鋰電池實驗室為本為台南大學宿舍，最近才改為鋰電池實驗室，晚上沒有人員或學生在裡面。消防人員說，起火燃燒的是一個電烤爐，至於為什麼起火待火災調查科人員進一步鑑定查明。
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