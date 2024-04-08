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白牌車司機黑吃黑！劫詐騙車手9萬贓款 4嫌遭起訴、3嫌在逃

中央社／ 彰化8日電

彰化某車行白牌車班長、司機與5名同夥密謀打劫2名詐騙集團車手，趁車手搭白牌車，攔車持槍搶走新台幣9萬元贓款，檢方依強盜等罪嫌起訴其中4人，另3人在逃。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，吳姓、陳姓乘客常叫白牌車搭乘，負責車行白牌車排班的曾姓班長、王姓白牌車司機得知對方為詐騙集團車手，就與黃姓男子謀議打劫，另有4名男子也參與犯案。

兩名車手2月5日由白牌車載往芬園鄉某國民小學前，曾姓班長把車手將下車訊息傳給同夥，5名男子分乘兩輛車前後包抄車手搭乘的白牌車後，以料理刀、棒球棍及手槍逼車手下車，取走9萬元贓款及1枚金戒指。

5人還逼問車手，得知對方預計當天晚間要提領高額贓款，持手槍脅迫車手上車，載往山區後要求蹲在路旁以便控制行動，待領贓款後再行搶。

警方獲報後，下午5時35分許於芬園中山路發現馮姓男子、黃姓男子搭乘的車輛，當場逮捕，另3人驅車逃逸。

檢方近日依強盜罪嫌等起訴其中4人，另3名共犯尚未到案，而吳姓、陳姓車手涉及詐欺罪嫌，由警方另案調查。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，吳姓、陳姓乘客常叫白牌車搭乘，負責車行白牌車排班的曾姓班長、王姓白牌車司機得知對方為詐騙集團車手，就與黃姓男子謀議打劫，另有4名男子也參與犯案。聯合報記者簡慧珍／攝影
根據台灣彰化地方檢察署起訴書，吳姓、陳姓乘客常叫白牌車搭乘，負責車行白牌車排班的曾姓班長、王姓白牌車司機得知對方為詐騙集團車手，就與黃姓男子謀議打劫，另有4名男子也參與犯案。聯合報記者簡慧珍／攝影

彰化 詐騙集團 贓款 車手

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