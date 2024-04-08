南亞塑膠空汙警報終解除！ 製造空汙、水汙連吃2張罰單

南亞公司未妥善攔阻並收納救災廢水，再吃水汙罰單。圖／新北市環保局提供

泰山區南亞塑膠工廠火警，昨天發生火警，濃煙惡臭擴散至桃園龜山，新北市環保局表示，今天上午現場監測，已經沒有大量濃煙，經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，下風處林口、泰山、新莊、樹林、板橋及土城區域空品監測數值皆為零或無高濃度反應，已無空汙異味影響，即刻解除空汙示警。

在火警發生當下，南亞公司已被環保局依空汙法告發，打火過程未攔阻收納救災廢水，再被水汙法告發，連吃兩張罰單。

新北市環保局表示，本局稽查人員自事發後持續於現場以直讀性儀器進行監測，今日上午9時許火災現場已無大量濃煙，監測空氣品質結果，電子鼻量測數值0，多用氣體偵測儀量測VOC數值為01.-0.4，其餘氣體數值為0，後續仍將於現場持續量測監控。

另空品監測車持續在下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前PM2.5、PM10、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧等空氣汙染物，都屬正常範圍。

環保局說，火災發生當下，環保局要求南亞公司應妥善攔阻並收納救災廢水，導入廢水處理設施妥善處理，避免影響汙染水體，但8日凌晨仍發現有救災消防泡沫水排入錢厝坑溪，現場稽查人員除立即要求南亞公司緊急應變處理及撈除溢出泡沫外，亦採集水樣快篩檢測水質，未發現急毒性反應。

火災當下，南亞公司已被環保局因管理不當產生自燃，致產生異味汙染物，依空汙法告發，最重可處500萬元以下罰鍰。

環保局也說，本案採用低酒精型消防原液滅火，救災超過20小時，而南亞公司未及時將消防廢水處理納入緊急應變措施管理，導致泡沫廢水流入水體，再依違反水汙法告發，最高可處600萬罰鍰。