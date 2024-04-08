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影／抬頭一看嚇死….候車亭風扇燒成火球 司機拿滅火器滅火
基隆市仁二路公車循環站候車亭的電風扇，今天上班尖峰時段起火燃燒，等車民眾連忙避開。1名公車司機及時使用車上滅火器把火撲滅，化解危機。公車處說，會擴大檢視各候車站位相關設備，避免類似事件發生。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7點37分接獲報案，位在東岸廣場旁的公車循環站，架設在候車亭上方的風扇起火燃燒，火勢不小，還有火苗掉落。
消防局派員前往處理，抵達現場時，風扇已掉落地面，並由公車司機用滅火器把火撲滅，起火原因待火災調查科人員採證調查。
1名網友拍下風扇燃燒及掉落地面過程的照片和影片，上傳臉書「基隆人」社團，指今早等公車時，眼角餘光瞄到突然有火花掉下來，「抬頭一看，嚇死….」，因為上方已燒成小火球，風扇掉下時，差點掉在下方的老先生頭上。貼文的用意是要提醒搭車的民眾，要注意周遭的環境變化，不要只顧著滑手機。
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