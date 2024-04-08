影／抬頭一看嚇死….候車亭風扇燒成火球 司機拿滅火器滅火

基隆市仁二路公車循環站候車亭的電風扇，今天上班尖峰時段起火燃燒，等車民眾連忙避開。1名公車司機及時使用車上滅火器把火撲滅，化解危機。公車處說，會擴大檢視各候車站位相關設備，避免類似事件發生。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7點37分接獲報案，位在東岸廣場旁的公車循環站，架設在候車亭上方的風扇起火燃燒，火勢不小，還有火苗掉落。

消防局派員前往處理，抵達現場時，風扇已掉落地面，並由公車司機用滅火器把火撲滅，起火原因待火災調查科人員採證調查。