影／開車衝撞店面再「連開4槍」 17歲少年投案指尋仇：去年KTV喝酒遭毆

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新北市新莊區今天下午發生槍擊案，1名17歲少年開著老舊賓士轎車衝撞思源路巷內1間店面鐵捲門，又連開4槍，隨即開車到派出所投案交出手槍，並聲稱為了去年在某KTV挨揍要報仇。但警方查出對方既非該店員工，也不在屋內，對少年的犯行感到不解。

今天下午2時40分左右，蘇姓少年開著老舊賓士轎車進入新莊區思源路177巷內，監視器拍到他的車停下之後挪移調整角度，突然猛然加速倒車衝撞1間裝修中尚未開業的工程行，當時屋內無人、鐵捲門關著。

蘇姓少年開車撞門之後，又對著鐵捲門連開4槍。接著直接開車到新莊警分局中平派出所投案，交出1把手槍、11發子彈，供稱為了向1名18歲許姓男子報仇。

警方調查，蘇姓少年去年年初跟著朋友到台北市某KTV唱歌喝酒，當時包廂內有一大群人，有些人彼此根本不相識，後來發生爭執打架，蘇姓少年不滿被毆打，為此對某人提告傷害，但對方出庭時否認動手。

直到最近，蘇姓少年才聽說動手打他的人可能是18歲許姓男子，而許男多次出現在思源路這間裝修中的工程行，於是他今天下午開車衝撞工程行並開槍示威。

事後警方找到工程行老闆，他說店面還在裝修尚未開張，清明連假店內無人大門深鎖，且許男既非員工也不在店內，竟莫名其妙被開槍，因此對蘇姓少年提告毀損罪嫌、求償鐵捲門被撞壞約10萬元修理費。詳細案情警方尚在釐清中，預計依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌偵辦。

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