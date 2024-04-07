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行動電源放沙發充電…桃園民宅驚傳火災 女聞住警器大響急逃生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

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桃園市觀音區今上午11點40分驚傳住宅火警，該住宅為5層樓集合住宅，起火點位在2樓客廳沙發，疑似行動電源放在沙發充電卻不明原因起火燃燒，屋主女兒當時在房間休息並未發現異狀，所幸屋內住宅用火災警報器大響，屋主女兒聽聞聲響才赫見客廳已全是濃煙，立即逃生家門外，成功避難。

屋主女兒表示，當時只有她一人在家，將行動電源放在沙發位置充電，未料不明原因突然起火，所幸住宅有安裝住警器，偵測濃煙後立即鈴聲大作，第一時間及時警報讓她聽聞聲響走出房門，驚見客廳已佈滿濃煙，立即逃生門外，並求救消防隊及呼叫鄰居協助。

對此鄰居聽聞呼救聲熱心幫忙，立即使用乾粉滅火器將沙發位置火源成功撲滅，當消防人員抵達後，再次確認火源已經撲滅，且人員皆安全逃生，這才鬆了一口氣。

屋主返家後，除了向熱心協助滅火的鄰居道謝外，更感謝新坡消防分隊在4年前發放的安裝住警器，多虧住警器第一時間偵測到濃煙並發出警報，否則發生火警當下，女兒獨自一人在家休息，萬一沒有立即發現，後果不堪設想。

新坡消防分隊長吳興黌表示，桃園市消防局積極推廣安裝住警器，就是希望民眾在火災發生時，住警器能及早提醒應變逃生，鼓勵民眾裝設住警器，萬一不慎發生火警時，就能發出警報及早應變，保護生命財產安全。

桃園市觀音區今上午11點40分驚傳住宅火警，該住宅為5層樓集合住宅，起火點位在2樓客廳沙發，疑似行動電源放在沙發充電卻不明原因起火燃燒。新坡消防分隊／提供
桃園市觀音區今上午11點40分驚傳住宅火警，該住宅為5層樓集合住宅，起火點位在2樓客廳沙發，疑似行動電源放在沙發充電卻不明原因起火燃燒。新坡消防分隊／提供
屋內的住警器第一時間偵測到濃煙並發出警報聲響，屋內民眾聽聞聲響赫見客廳已佈滿濃煙，立即逃生家門外，成功避難。新坡消防分隊／提供
屋內的住警器第一時間偵測到濃煙並發出警報聲響，屋內民眾聽聞聲響赫見客廳已佈滿濃煙，立即逃生家門外，成功避難。新坡消防分隊／提供
屋主相當感謝消防分隊發放的安裝住警器，第一時間偵測到濃煙並發出警報，否則女兒獨自在家若未立即發現，後果不堪設想。新坡消防分隊／提供
屋主相當感謝消防分隊發放的安裝住警器，第一時間偵測到濃煙並發出警報，否則女兒獨自在家若未立即發現，後果不堪設想。新坡消防分隊／提供

桃園 火災 行動電源 警報

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