快訊

李玟過世9個月！「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

寶林茶室案廚師遭疑「傷寒瑪麗」翻版 毒物科權威說話了

毛澤東孫子返鄉祭祖...毛新宇攜妻兒掃墓 高挑曾孫穿軍裝「願傳承家風」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

異味仍飄散林口、泰山、龜山 新北南亞塑膠工廠火警影響空氣品質

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市泰山區南亞塑膠工廠7日發生火災，新北環保局持續監控空氣變化，根據擴散模擬結果，今下午影響範圍主要為林口桃園龜山、以及泰山一帶，請該區民眾緊閉門窗、外出請帶口罩，敏感族群避免外出。

新北市消防局表示，火警在凌晨3時30分火勢控制，下午2時25分火勢熄滅，目前降溫排煙中，燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺。

新北市環保局表示，災後至今仍持續以空品微型感測器、周邊監測站即時掌握空品變化。根據擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，最新模擬影響範圍主要為林口、桃園龜山、泰山一帶。

此外空品監測車持續於下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前風向為東北風，PM2.5 10.95ug/m3，PM10 16.81 ug/m3，一氧化碳0.97ppb，二氧化氮 14.56 ppb，臭氧24.93 ppb，上述空品汙染物濃度都屬正常範圍，將持續監控中。

環保局表示，已在7日上午派員前往事發工廠稽查，現場因火災致有空汙異味情形，已違反空氣汙染防制法，在各級防制區或總量管制區內，因管理不當產生自燃，致產生異味汙染物，將依法告發，最重可處500萬元以下罰鍰。

新北南亞塑膠火警，下午異味仍影響林口、泰山、龜山。圖／新北市環保局提供
新北南亞塑膠火警，下午異味仍影響林口、泰山、龜山。圖／新北市環保局提供

林口 桃園 火災 災後 空氣品質

延伸閱讀

台塑旗下南亞林口廠大火 南亞：初估財損1430萬元

街頭藝人創4年新高搶地爆亂象 新北熱門點改採現場登記

清明景區爆滿 濟南變「擠」南 爬泰山變「碾」泰山

泰山毒蟲到林口偷電纜回家剝殼 來不及變賣警察已登門

相關新聞

異味仍飄散林口、泰山、龜山 新北南亞塑膠工廠火警影響空氣品質

新北市泰山區南亞塑膠工廠7日發生火災，新北環保局持續監控空氣變化，根據擴散模擬結果，今下午影響範圍主要為林口、桃園龜山、...

禮讓鳴笛救護車卻遭追撞 高雄女騎士頭破血流「上了另輛救護車」

朱姓女子今天中午騎機車行經高雄市前金區市中一路市警局門口，見救護車鳴笛通過路口，朱減速禮讓，但後方莫姓女子未注意前方狀況...

燃燒12小時通報熄滅！南亞塑膠林口廠火災燃燒860餘坪 持續降溫排煙

位於新北市泰山區的南亞塑膠廠火警，自凌晨2時持續燃燒12個小時，至下午2時25分通報熄滅，但仍有大量濃煙直衝雲霄，消防局...

南亞林口成品倉庫火警 初估財損1,430萬元、幸無人傷亡

南亞塑膠（1303）林口廠區 CPP 工廠之成品倉庫7日凌晨2時左右發生火警。公司表示，目前初估損失PP（聚丙烯）100...

南亞林口二廠大火濃煙未散 桃市環保局示警2地空品

新北市泰山區南亞塑膠林口二廠今晨發生火警，鄰近林口的桃園市龜山區至今仍可見黑色濃煙直竄天際。桃園市環保局表示，已派遣稽查...

「黑色大行李袋」遺落在板橋騎樓？ 近看居然是人體

有民眾發現騎樓地上有個黑色大行李袋，好奇是誰不小心遺落，走近一看，才發現居然是人體！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。