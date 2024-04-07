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異味仍飄散林口、泰山、龜山 新北南亞塑膠工廠火警影響空氣品質
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新北市泰山區南亞塑膠工廠7日發生火災，新北環保局持續監控空氣變化，根據擴散模擬結果，今下午影響範圍主要為林口、桃園龜山、以及泰山一帶，請該區民眾緊閉門窗、外出請帶口罩，敏感族群避免外出。
新北市消防局表示，火警在凌晨3時30分火勢控制，下午2時25分火勢熄滅，目前降溫排煙中，燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺。
新北市環保局表示，災後至今仍持續以空品微型感測器、周邊監測站即時掌握空品變化。根據擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，最新模擬影響範圍主要為林口、桃園龜山、泰山一帶。
此外空品監測車持續於下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前風向為東北風，PM2.5 10.95ug/m3，PM10 16.81 ug/m3，一氧化碳0.97ppb，二氧化氮 14.56 ppb，臭氧24.93 ppb，上述空品汙染物濃度都屬正常範圍，將持續監控中。
環保局表示，已在7日上午派員前往事發工廠稽查，現場因火災致有空汙異味情形，已違反空氣汙染防制法，在各級防制區或總量管制區內，因管理不當產生自燃，致產生異味汙染物，將依法告發，最重可處500萬元以下罰鍰。
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