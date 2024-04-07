燃燒12小時通報熄滅！南亞塑膠林口廠火災燃燒860餘坪 持續降溫排煙

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位於新北市泰山區的南亞塑膠廠火警，自凌晨2時持續燃燒12個小時，至下午2時25分通報熄滅，但仍有大量濃煙直衝雲霄，消防局表示廠房實在太大，廠內溫度太高無法進入，只能由外持續射水降溫，到今晚都不一定能完全排煙。

台塑集團的南亞塑膠林口廠位於林口台地邊緣山區，清明連假最後一天凌晨失火，雖然新北市消防局在凌晨3時30分通報火勢控制，侷限在廠房內不會擴大延燒，但燃燒面積高達860幾坪，廠內儲放塑膠原料和塑膠膜成品近300公噸，導致難以完全撲滅。

由於工廠在山頂，直到下午2時許，周邊區域包括從林口、泰山、五股、蘆洲或國道一號，仍可看到滾滾濃煙直衝雲霄。新北市消防局表示，黑煙表示仍有火勢持續燃燒，主因廠房太大、可燃物料數量太多、廠內溫度太高無法進入，只能由外往門窗持續射水降溫。

包括桃園和台北市支援7輛水庫車，現場總共有水庫車29輛、雲梯車4輛、排煙車4輛、化學車4輛、重機具及消防機器人等，共123車、425名消防人員持續射水，稍早於下午2時25分通報火勢熄滅，黑煙逐漸轉為灰色將再慢慢變淡，但推測到今晚都不一定能完全排煙。