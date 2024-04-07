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台塑旗下南亞林口廠大火 南亞：初估財損1430萬元
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台塑集團南亞塑膠位於新北泰山的工廠凌晨發生火警，火勢至今僅控制住，南亞表示，廠內初步統計損失約PP原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額約1430萬元，詳細起火原因及財損待後續詳加調查。
南亞表示，林口廠區CPP工廠今日凌晨2點左右發生火警，經作業人員發覺，隨即滅火無效後通知消防隊入廠滅火。
南亞表示，林口CPP廠使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，經燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，廠內救災專人等相關人員配合救災應變，並將救災所需配置圖極塑膠原料種類等救災資訊提供給消防隊，十分感謝新北市消防隊協助滅火，目前確認無人員傷亡。
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