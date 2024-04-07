南亞林口二廠大火濃煙未散 桃市環保局示警2地空品

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新北市泰山區南亞塑膠林口二廠今晨發生火警，鄰近林口的桃園市龜山區至今仍可見黑色濃煙直竄天際。桃園市環保局表示，已派遣稽查人員至林口龜山交界處多點持續監控，目前空品監測值正常，仍提醒下風處民眾或敏感族群緊閉門窗、減少外出。

新北市泰山區南亞塑膠廠今晨火警，據悉該廠1樓存放300噸塑膠原料，2樓則為生產線。儘管大火在消防人員搶救下已獲控制，但廠房降溫仍需要時間，桃園龜山有許多民眾至今仍可看見天空密布黑色濃煙，龜山區長庚里也有民眾反映空氣刺鼻、身體不適。

桃園市副市長蘇俊賓稍早已到桃園市環保局監控中心了解火災擴散狀況，並指示環保局立即通報受影響行政區里、協調環境部化學物質管理署協助派員到場監測。

桃市環保局表示，依據模擬擴散模式分析，這次空汙影響範圍為新北市泰山、林口、五股及新莊，但中午過後可能往桃園市龜山區、桃園區等方向擴散，環保局派遣多名稽查員在兩市交界處，以手持式PID檢測火災下風處監測空品數值，現場有些許燒焦異味，但空品監測值已恢復正常。