快訊

花蓮強震直升機救出大同大禮部落9人 嬤：沒有藥、只能吃野菜不敢出門

放入購物車之前多注意 超市買生肉若有這個跡象可能已不新鮮

大學倒閉誰的錯？專家嘆頻錯失機會 李遠哲出書駁質疑

影／台中退休警官交小吃部熟女...叫「老公」200萬險丟

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中市六旬退休蔡姓警官在2年多前在一間小吃部，認識在店內工作的柯姓熟女，二人認識2年多後，柯女以「老公」稱呼蔡翁，上月底柯女以信貸需要資金為由，向蔡翁借款200萬元，蔡翁為救情人，趕緊到銀行要解除定存200萬元，警方獲報到場，提醒蔡翁已陷入常見感情詐騙的陷阱，蔡翁才打消念頭，保住退休金。

第一警分局公益所巡佐李欣典、警員馮婕在上月28日獲報，蔡姓老翁（69歲）要到銀行解除定存200萬元，不過因存期只剩一個月，但蔡翁卻不在呼高額的利息損失，另外蔡翁解除定存後，填寫的匯款單達168萬元，蔡翁雖稱匯款用途是給表妹投資「醫美診所」，但行員認為有異，因此通報警方到場。

警方到場後，詢問蔡翁，該名表妹的真實身分，以及相關投資細節，不過蔡翁交代不清、支吾其詞，經蔡翁同意警方檢視手機後，警方發現，蔡翁所指稱的「表妹」，在LINE通訊軟體中稱呼蔡翁為「老公」，二人多有甜言蜜語的交流。

蔡翁見警方看到雙方對話紀錄後，蔡翁才坦認，與年約40多歲的柯姓女子是在小吃部認識，已認識2年多，但近日因柯女以有信貸問題為理由，向他借款200萬元，他為幫忙解決柯女的狀況，才會到銀行解除定存，還與柯女約定好，要匯款168萬元，例外32萬元是以現金交付。

警方提醒，依據蔡翁描述狀況，判斷是愛情詐騙陷阱，若蔡翁匯款肯定有去無回，老翁聽聞後，便不在執意匯款，也提到自己是退休警官，應該要對這些狀況更加提防才是，即時保住退休金。

第一警分局呼籲，時常關懷家中長輩生活，透過電話、通訊軟體都可聯繫關懷，以防有心人士趁虛而入；此類型詐騙案例，都是詐騙集團利用受害者渴望愛情的心態，以「放長線釣大魚」方式先噓寒問暖假意交往並博取信任，等到被害人發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空。

台中市蔡姓退休警官上月底險遭愛情詐騙，200萬元定存險不保，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第一警分局提供
台中市蔡姓退休警官上月底險遭愛情詐騙，200萬元定存險不保，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第一警分局提供
台中市蔡姓退休警官上月底險遭愛情詐騙，200萬元定存險不保，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第一警分局提供
台中市蔡姓退休警官上月底險遭愛情詐騙，200萬元定存險不保，幸好行員、警員聯手阻詐。圖／第一警分局提供

愛情 老公 詐騙集團

延伸閱讀

獨／楊祐寧父親餐廳「元鍋」將收攤 楊爸洩天價退休金

退休金算盤／銀髮族重返職場 適用勞退新制

獨／堵「山道猴子」爭議 財長號令八大行庫追查貸後資金用途

退休金算盤／AI科技大型股基金 養胖退休金

相關新聞

南亞林口二廠清晨大火 濃煙蔽天惡臭味遍林口泰山新莊

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊；不少林口住戶深夜都聞到濃濃的燒焦味，大批警...

疑電動機車起火自燃 台南市民宅凌晨失火3人獲救

台南市北區北門路二段237巷內一棟5樓透天民宅，今天凌晨4點21分疑因一樓充電中電動機車起火自燃冒出大量濃煙，隔壁鄰居發...

高雄賓士駕駛精神不濟駛入對向 機車騎士衰被擊落受傷

吳姓男子今天清晨駕駛賓士車行經高雄市中華三路，疑因剛下班精神不濟，駛入對向車道，將直行的機車騎士毛姓男子撞飛，毛摔落在地...

台塑旗下南亞林口二廠大火 台塑：損失金額尚無法預估

台塑集團南亞塑膠位於新北泰山的工廠今日凌晨發生火警，由於現場有數百噸塑膠原料，火勢雖已經控制，至仍未撲滅。台塑上午表示，...

屏縣義消特搜「冠軍哥」超級斜槓 重大災害靠他空拍

屏東縣消防局特搜義消無人機分隊長黃秋福，是大家口中的「冠軍哥」，屏東縣近年重大災害，從飛龍瀑布、明揚大火、北大武山域救援...

南亞塑膠林口二廠火勢尚未熄滅 消防持續射水降溫監控

位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠廠大火，新北與桃園市消防局共出動82車、220人，部署9條水線滅火及周界防護，由於廠房面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。