影／台中退休警官交小吃部熟女...叫「老公」200萬險丟

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中市六旬退休蔡姓警官在2年多前在一間小吃部，認識在店內工作的柯姓熟女，二人認識2年多後，柯女以「老公」稱呼蔡翁，上月底柯女以信貸需要資金為由，向蔡翁借款200萬元，蔡翁為救情人，趕緊到銀行要解除定存200萬元，警方獲報到場，提醒蔡翁已陷入常見感情詐騙的陷阱，蔡翁才打消念頭，保住退休金。

第一警分局公益所巡佐李欣典、警員馮婕在上月28日獲報，蔡姓老翁（69歲）要到銀行解除定存200萬元，不過因存期只剩一個月，但蔡翁卻不在呼高額的利息損失，另外蔡翁解除定存後，填寫的匯款單達168萬元，蔡翁雖稱匯款用途是給表妹投資「醫美診所」，但行員認為有異，因此通報警方到場。

警方到場後，詢問蔡翁，該名表妹的真實身分，以及相關投資細節，不過蔡翁交代不清、支吾其詞，經蔡翁同意警方檢視手機後，警方發現，蔡翁所指稱的「表妹」，在LINE通訊軟體中稱呼蔡翁為「老公」，二人多有甜言蜜語的交流。

蔡翁見警方看到雙方對話紀錄後，蔡翁才坦認，與年約40多歲的柯姓女子是在小吃部認識，已認識2年多，但近日因柯女以有信貸問題為理由，向他借款200萬元，他為幫忙解決柯女的狀況，才會到銀行解除定存，還與柯女約定好，要匯款168萬元，例外32萬元是以現金交付。

警方提醒，依據蔡翁描述狀況，判斷是愛情詐騙陷阱，若蔡翁匯款肯定有去無回，老翁聽聞後，便不在執意匯款，也提到自己是退休警官，應該要對這些狀況更加提防才是，即時保住退休金。