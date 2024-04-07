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泰山南亞塑膠火警悶燒 侯友宜視察籲下風處緊閉門窗
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位於新北市泰山區的南亞塑膠南亞塑膠公司林口二廠，今天凌晨發生火警，火勢於今天凌晨3時30分控制住，但廠內存放塑膠成品及原料，火災造成大量濃煙。新北市長侯友宜前往現場坐鎮指揮，侯友宜表示，下風處林口、泰山五股、新莊，甚至包括桃園市龜山區都會受到影響，他提醒以上地區的民眾，門窗一定要關上，並記得戴上口罩。
侯友宜表示，南亞塑膠廠裡面約有300噸塑膠原料，到今天凌晨3、4時仍在燃燒、還沒有辦法停止，目前看起來要在短時間內要撲滅，還要很努力。
侯友宜說，下風處的林口、泰山以及五股，甚至包括龜山都會受到影響，提醒市民門窗一定要關上，記得要戴上口罩，讓呼吸系統能夠受到保護，新北市政府也已動員將近200名消防弟兄全力滅火，所以希望快速把火滅掉。
新北市政府環保局說，目前消防人員全力搶救中，現場恐怕會有異味逸散，提醒泰山、五股、林口、三重及新莊等下風處民眾緊閉門窗、戴口罩，因鄰近的桃園市龜山區亦可能受異味影響，環保局亦已通知桃園市政府環保局防範。
新北市環保局指出，火災發生後，隨即出動稽查人員掌握空氣品質變化，現場以電子鼻及多用氣體偵測儀，監測下風處相關數值，無高濃度反應。目前消防人員仍在全力搶救火災，恐怕有異味產生甚至逸散。經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，影響範圍主要為林口區，另外，泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山亦可能受到影響，提醒民眾緊閉門窗，外出配戴口罩。
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