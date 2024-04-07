南亞林口二廠清晨大火 濃煙蔽天惡臭味遍林口泰山新莊

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新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨2點多發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊；不少林口住戶深夜都聞到濃濃的燒焦味，大批警消聚集滅火。

新北消防局粉專「新北消防發爾麵」稍後在近清晨4點證實，南林路獨棟工廠2時17分發生火警，倉庫冒出黑煙，影響範圍擴及泰山、五股、林口及新莊，請下風處民眾注意，若為敏感族群建議戴上口罩，盡可能待在室內並關閉門窗。

網友在臉書社團「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」貼文指出「一直聽到消防車經過的聲音」，網友說進一步探查是南亞林口廠出現火警與濃煙，40多輛消防車聚集廠外，「看起來很嚴重」。