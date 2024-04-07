快訊

焦糖哥哥陳嘉行不認有錯！扯APPLE不當面試挨轟 自信「我有證據」

一周數位爆報／3C防震神物、實用地震資訊APP！資費續約、iPhone 16新機傳聞看過來

寶林越籍廚師糞便驗出邦克列酸 醫直呼驚：恐是罕見共生體？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南亞林口二廠清晨大火 濃煙蔽天惡臭味遍林口泰山新莊

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨2點多發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊；不少林口住戶深夜都聞到濃濃的燒焦味，大批警消聚集滅火。

新北消防局粉專「新北消防發爾麵」稍後在近清晨4點證實，南林路獨棟工廠2時17分發生火警，倉庫冒出黑煙，影響範圍擴及泰山、五股、林口及新莊，請下風處民眾注意，若為敏感族群建議戴上口罩，盡可能待在室內並關閉門窗。

網友在臉書社團「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」貼文指出「一直聽到消防車經過的聲音」，網友說進一步探查是南亞林口廠出現火警與濃煙，40多輛消防車聚集廠外，「看起來很嚴重」。

南亞林口二廠在今天清晨三時許發生大火，濃煙蔽天，消防人員忙著救火。圖／新北消防局提供
南亞林口二廠在今天清晨三時許發生大火，濃煙蔽天，消防人員忙著救火。圖／新北消防局提供
南亞林口二廠在今天清晨三時許發生大火，濃煙蔽天，消防人員忙著救火。圖／新北消防局提供
南亞林口二廠在今天清晨三時許發生大火，濃煙蔽天，消防人員忙著救火。圖／新北消防局提供

林口

延伸閱讀

清明景區爆滿 濟南變「擠」南 爬泰山變「碾」泰山

影／疑開車滑手機 新莊衝撞21輛機車 通緝犯駕駛跑了被追回

泰山毒蟲到林口偷電纜回家剝殼 來不及變賣警察已登門

衝林口當網美！「林口三井OUTLET」日本名園神還原 絕美夢幻「5大造景+3種花海」免費拍不停

相關新聞

南亞林口二廠清晨大火 濃煙蔽天惡臭味遍林口泰山新莊

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊；不少林口住戶深夜都聞到濃濃的燒焦味，大批警...

獨／高雄工人掛布條遇強風 工作梯上跌落頭撞地面不治

高雄市仁武區昨天下午發生一起工安意外，一名戴姓工人在仁雄路站在工作梯上懸掛廣告布條時，一陣強風襲來，導致戴重心不穩，從梯...

疑電動機車起火自燃 台南市民宅凌晨失火3人獲救

台南市北區北門路二段237巷內一棟5樓透天民宅，今天凌晨4點21分疑因一樓充電中電動機車起火自燃冒出大量濃煙，隔壁鄰居發...

被撒冥紙抗議疏失 台大醫：願充分說明

台大醫院上月底遭病患家屬撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失害死18歲兒子。一名台大醫師得知後感嘆是他服務25年第一遭；台大醫院...

50歲女子遇檢察官致電詐騙老梗 交付48萬、提款卡才驚覺上當

桃園龍潭警分局日前接獲50歲徐姓女子報案，稱其接獲詐騙集團冒名佯稱地檢署檢察官來電，以民眾個人資料遭他人冒用而涉及刑案為...

南亞林口二廠清晨大火 龜山飄塑膠味 桃園環保局現場稽查

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊，靠近林口的桃園市龜山區也有民眾反映聞到刺鼻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。