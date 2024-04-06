快訊

特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」 網嘆：歷史重演

明後天收假全台有雨！對流雲系發展旺盛 留意瞬間強降雨

新加坡夫妻赴太魯閣遇強震失聯 2人在哪站下？觀光巴士司機這麼說

大巨蛋商場棟火警隱憂 議員籲：園區應滿載測試、防災演練

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。昨天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題再受關注；遠雄回應，依建築技術規則，兩邊有防火區劃隔開。議員認為，遠雄應做整體園區防災演練、滿載測試，避免大巨蛋與商場同時火警，民眾不清楚逃生動線。

遠雄集團副總經理楊舜欽今表示，園區各棟獨立且其所有出入口均獨立分流，商場棟、巨蛋棟以防火區劃隔開，人流也不能互通。他說，大巨蛋球賽舉辦頻繁，進場人數1、2萬人以上，因此依據大型群聚活動安全管理要點，每次大型活動前都會消防演練，活動編組包含人員負責啟動防火門、設備確認沒問題，才開放觀眾入場。

楊舜欽指出，球賽進行期間，消防局人員會不定期到智能運管中心（IOC），了解人員動線是否順暢，以及設備如排煙器、防火門、防火區劃等設備能否啟動。

大巨蛋體育園區占地共18公頃，包含容留4萬人的巨蛋體育館、百貨商場、辦公大樓、文化影城及精品旅館，整個園區容留人數上限5萬9833人。

國民黨議員詹為元表示，大巨蛋已經滿載過，外界仍擔心是大巨蛋本體發生災難時的疏散問題，另外一個問題是，連同與國父紀念館連通道、商場連通道，遠雄應做整體防災演練，就是擔心若大巨蛋與商場同時發生火警，兩邊人流會互相衝突。以昨晚事件為例，商場火警導致人流擠往大巨蛋，是否影響大巨蛋的人流避難？

詹為元認為，大巨蛋連同商場滿載的消防、避難演練，仍有必要性，希望遠雄在商場正式開幕前，可進行相關演練。

民進黨議員許淑華指出，讀賣巨人交流賽入場達3萬7千多人，大巨蛋滿載測試是可以，但是加上外圍商場等場館，容留人數近6萬人，整體滿載測試目前尚未完全去做，例如若發生火警，人群慌亂緊急逃生，一出場館就是大馬路，民眾如何第一時間找到逃生動線，確實是一大考驗。

許淑華說，大巨蛋裡的餐廳、飲食店家較少，反觀電影院、百貨公司美食街會有煮食、烹飪行為，火災風險性會稍微高一些。目前百貨公司尚未營運，就已有零星火災發生，若正式營運，民眾恐會更擔心，希望市府對於滿載測試可更積極作為。

民眾黨北市議員張志豪指出，現行消防法令的限制非常嚴格，遠雄若有落實逃生能量、防火設備或裝備等規定，在消防安全方面，理論上比較不會有太大問題。接下來，遠雄可強化自衛消防編組的訓練，一發生火警，人員能自衛編組，初期以滅火器或消防栓去滅火，並啟動逃生機制，公共安全才會有更多保障。

3月讀賣巨人對中信兄弟交流賽在台北大巨蛋登場，吸引逾3萬7千球迷入場。記者侯永全／攝影
3月讀賣巨人對中信兄弟交流賽在台北大巨蛋登場，吸引逾3萬7千球迷入場。記者侯永全／攝影
台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。昨天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題再受關注。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。昨天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題再受關注。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋去年底完工啟用，迄今舉辦不少棒球賽事，卻頻傳漏水、看台搖晃等硬體問題，昨深夜商場棟2樓空調機房還失火。本報系資料照。
台北大巨蛋去年底完工啟用，迄今舉辦不少棒球賽事，卻頻傳漏水、看台搖晃等硬體問題，昨深夜商場棟2樓空調機房還失火。本報系資料照。
民進黨北市議員許淑華指出，大巨蛋加上外圍商場等場館，容留人數近6萬人，目前整體滿載測試尚未完全去做，若發生火警，人群慌亂逃生，一出場館就是大馬路，如何第一時間找到逃生動線，確實是一大考驗。記者林伯東／攝影
民進黨北市議員許淑華指出，大巨蛋加上外圍商場等場館，容留人數近6萬人，目前整體滿載測試尚未完全去做，若發生火警，人群慌亂逃生，一出場館就是大馬路，如何第一時間找到逃生動線，確實是一大考驗。記者林伯東／攝影

大巨蛋 火災 議員

延伸閱讀

台北大巨蛋深夜傳火警 遠雄：起火點在商場棟2樓無人傷

大巨蛋商場空調機房起火 火勢12分鐘撲滅

中職／8日場勘桃園棒球場 桃猿領隊盼16日回家出賽

中職／每一次敬禮都是道別 官大元大巨蛋引退第一人

相關新聞

土城新北地院門口聯結車右轉未注意 腳踏車女騎士捲入車底爆頭慘死

新北市土城區新北地院門口，今天下午1時許，發生1起死亡車禍，1輛聯結車準備右轉時，疑似未注意，撞倒1輛腳踏車，騎士當場被...

大巨蛋商場棟火警隱憂 議員籲：園區應滿載測試、防災演練

台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。昨天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防...

影／離奇！搭小黃在國1湖口段下車 男橫越車道連續遭5車撞上慘死

國道1號新竹路段今天凌晨發生離奇死亡車禍，一名65歲鄭姓男子搭計程車要返回桃園住處，竟在過湖口交流道的高速公路上下車，又...

世貿一館國際婦幼展裝潢木板掉落 2女頭部受傷送醫

台北世貿一館舉行「台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」，不料就在今天近午11時許，突然有裝潢的木板掉落，砸中兩名女性，兩女分別為...

影／恐怖畫面曝光 台東老翁騎電動二輪車遭貨車撞飛無心跳

台東市更生北路今天中午發生一起嚴重車禍，一名老翁騎乘電動二輪車出門，穿越馬路時遭一輛白色貨車從側面撞上，老翁傷重當場失去...

花蓮石梯坪遊憩區驚見女性浮屍 海巡：已浮腫難辨身分

花蓮王姓男子今天上午8時許，正在石梯坪遊憩區南側礁岩處釣魚時，突然發現前方有人疑似在海面上載浮載沉，靠近一看竟然是一具浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。