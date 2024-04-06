大巨蛋商場棟火警隱憂 議員籲：園區應滿載測試、防災演練
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台北大巨蛋上周末中職開幕戰，被發現漏水等硬體問題。昨天深夜11點多，一旁商場棟2樓空調機房發生火災，大巨蛋雖未受波及，防火避難問題再受關注；遠雄回應，依建築技術規則，兩邊有防火區劃隔開。議員認為，遠雄應做整體園區防災演練、滿載測試，避免大巨蛋與商場同時火警，民眾不清楚逃生動線。
遠雄集團副總經理楊舜欽今表示，園區各棟獨立且其所有出入口均獨立分流，商場棟、巨蛋棟以防火區劃隔開，人流也不能互通。他說，大巨蛋球賽舉辦頻繁，進場人數1、2萬人以上，因此依據大型群聚活動安全管理要點，每次大型活動前都會消防演練，活動編組包含人員負責啟動防火門、設備確認沒問題，才開放觀眾入場。
楊舜欽指出，球賽進行期間，消防局人員會不定期到智能運管中心（IOC），了解人員動線是否順暢，以及設備如排煙器、防火門、防火區劃等設備能否啟動。
大巨蛋體育園區占地共18公頃，包含容留4萬人的巨蛋體育館、百貨商場、辦公大樓、文化影城及精品旅館，整個園區容留人數上限5萬9833人。
國民黨議員詹為元表示，大巨蛋已經滿載過，外界仍擔心是大巨蛋本體發生災難時的疏散問題，另外一個問題是，連同與國父紀念館連通道、商場連通道，遠雄應做整體防災演練，就是擔心若大巨蛋與商場同時發生火警，兩邊人流會互相衝突。以昨晚事件為例，商場火警導致人流擠往大巨蛋，是否影響大巨蛋的人流避難？
詹為元認為，大巨蛋連同商場滿載的消防、避難演練，仍有必要性，希望遠雄在商場正式開幕前，可進行相關演練。
民進黨議員許淑華指出，讀賣巨人交流賽入場達3萬7千多人，大巨蛋滿載測試是可以，但是加上外圍商場等場館，容留人數近6萬人，整體滿載測試目前尚未完全去做，例如若發生火警，人群慌亂緊急逃生，一出場館就是大馬路，民眾如何第一時間找到逃生動線，確實是一大考驗。
許淑華說，大巨蛋裡的餐廳、飲食店家較少，反觀電影院、百貨公司美食街會有煮食、烹飪行為，火災風險性會稍微高一些。目前百貨公司尚未營運，就已有零星火災發生，若正式營運，民眾恐會更擔心，希望市府對於滿載測試可更積極作為。
民眾黨北市議員張志豪指出，現行消防法令的限制非常嚴格，遠雄若有落實逃生能量、防火設備或裝備等規定，在消防安全方面，理論上比較不會有太大問題。接下來，遠雄可強化自衛消防編組的訓練，一發生火警，人員能自衛編組，初期以滅火器或消防栓去滅火，並啟動逃生機制，公共安全才會有更多保障。
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