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驚！桃園水泥車與機車路口碰撞 七旬騎士嬤險成輪下魂

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

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桃園市桃園區一處車流量大的市區路口今天上午9點多發生車禍事故，1輛水泥預拌車行經三民路與民生路口時，不慎與同向機車發生碰撞，導致73歲阿嬤騎士當場人車倒地，卡在水泥車左前輪下險遭輾過，不過仍造成騎士嬤右腿骨折送醫，至於車禍發生原因及肇事相關責任仍待桃市警桃園分局交通中隊進一步調查釐清。

桃園分局說明，這起事故發生在上午9點45分，位於桃園區三民路二段與民生路的路口處，54歲吳姓男子駕駛水泥預拌車要載運水泥至工地時，卻在路口前與73歲莊姓女騎士發生碰撞，導致莊姓阿嬤當場失去重心倒地，造成右腿骨折，桃園分局交通中隊據報立刻趕往，並協助將莊姓阿嬤送醫，經實施酒測，雙方均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。

警方呼籲，汽車駕駛人行進間應保持安全距離，遵守標誌、標線、號誌規定行駛，共同維護交通安全。

桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／翻攝自記者爆料網
桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／翻攝自記者爆料網
桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／警方提供
桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／警方提供
桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／警方提供
桃園市桃園區三民路二段與民生路口今天上午發生水泥預拌車與機車碰撞意外，造成七旬騎士嬤人車倒在車輪下，所幸僅右腿骨折，肇事責任待釐清。圖／警方提供

桃園 車禍 骨折

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