驚！桃園水泥車與機車路口碰撞 七旬騎士嬤險成輪下魂

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桃園市桃園區一處車流量大的市區路口今天上午9點多發生車禍事故，1輛水泥預拌車行經三民路與民生路口時，不慎與同向機車發生碰撞，導致73歲阿嬤騎士當場人車倒地，卡在水泥車左前輪下險遭輾過，不過仍造成騎士嬤右腿骨折送醫，至於車禍發生原因及肇事相關責任仍待桃市警桃園分局交通中隊進一步調查釐清。

桃園分局說明，這起事故發生在上午9點45分，位於桃園區三民路二段與民生路的路口處，54歲吳姓男子駕駛水泥預拌車要載運水泥至工地時，卻在路口前與73歲莊姓女騎士發生碰撞，導致莊姓阿嬤當場失去重心倒地，造成右腿骨折，桃園分局交通中隊據報立刻趕往，並協助將莊姓阿嬤送醫，經實施酒測，雙方均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。