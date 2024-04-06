影／疑開車滑手機 新莊衝撞21輛機車 通緝犯駕駛跑了被追回

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朱男今天上午疑似邊開車邊滑手機，人車行經新北市新莊區中平路，失控衝撞21輛機車，導致被撞機車如骨牌傾倒多車毀損，朱男肇事後迅速逃離現場。新莊警方循線找到朱男到案說明，他辯稱是因為玩手機失控釀禍，加上自己因案被通緝才會逃離現場，警依法開單告發，另通緝依法解送歸案。

據了解，朱姓男子（25歲）因涉及洗錢防制法於這個月初被通緝。今天上午10時30分左右，朱男邊開車邊玩手機，行經新北市新莊區中平路282號前，失控往路邊機車停車格衝去，應聲撞倒21輛機車，導致機車瞬間如骨牌般傾倒，多輛機車毀損，所幸現場沒有人受波及受傷。