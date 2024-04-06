快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

影／疑開車滑手機 新莊衝撞21輛機車 通緝犯駕駛跑了被追回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

朱男今天上午疑似邊開車邊滑手機，人車行經新北市新莊區中平路，失控衝撞21輛機車，導致被撞機車如骨牌傾倒多車毀損，朱男肇事後迅速逃離現場。新莊警方循線找到朱男到案說明，他辯稱是因為玩手機失控釀禍，加上自己因案被通緝才會逃離現場，警依法開單告發，另通緝依法解送歸案。

據了解，朱姓男子（25歲）因涉及洗錢防制法於這個月初被通緝。今天上午10時30分左右，朱男邊開車邊玩手機，行經新北市新莊區中平路282號前，失控往路邊機車停車格衝去，應聲撞倒21輛機車，導致機車瞬間如骨牌般傾倒，多輛機車毀損，所幸現場沒有人受波及受傷。

朱男肇事後沒停車察看，而是迅速開車離開現場。新莊警方獲報到場，調閱事發地點沿線監視器畫面，以車籍資料循線追逮朱男到案，朱男辯稱是因為玩手機不慎釀禍，加上因案被通緝才會心虛開車逃離，警方除依法開單罰除肇逃責任外，另其通緝身分，則依法解送歸案。

一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝
一輛汽車今天上午在新北市新莊區中平路失控，衝撞路邊21輛機車逃逸，警方循線逮人查辦。記者曾伯愷／翻攝

失控 通緝

延伸閱讀

影／通緝犯借錢被催討 拿刀反被債權人奪下挨刀送醫

地震 新北新莊某建案工地吊車倒塌

0403花蓮大地震／新莊塔式起重機傾倒 吊臂搖墜拆卸移置

影／新莊頤品疑食物中毒 侯友宜：稽查同時要求業者停止供應

相關新聞

影／台61桃科段砂石車高架墜落 駕駛飛出車外不治

台61線西濱公路北上路段今天上午10點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至...

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1死1輕傷

蔡姓砂石車司機今天上午開車行經台64下台北港匝道，不知何因失控順勢衝下，先撞上一輛曳引車，導致現場7車追撞，造成現場一名...

魂斷台64線下台北港匝道 黃牌重機夫目睹妻卡車輪底血流一地亡

台64線快速道路下台北港處，今天上午10時許發生重大車禍，其中一對騎黃牌重機車夫妻檔無端遭撞摔飛，妻子張女一度被卡困車底...

世貿一館國際婦幼展裝潢木板掉落 2女頭部受傷送醫

台北世貿一館舉行「台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」，不料就在今天近午11時許，突然有裝潢的木板掉落，砸中兩名女性，兩女分別為...

家屬撒冥紙控台大醫院醫療疏失 震撼醫界「怎麼還會發生？」

台大醫院上月底遭病患家屬撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失害死18歲兒子。一名台大醫師驚呼，服務25年從沒遇過醫院被撒冥紙，台...

被控疑似醫療疏失…台大醫院門口遭撒冥紙報警 院方：病患家屬所述非實情

3月底有病患家屬於夜間至台大醫院撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失，強行使用引流管，害死18歲兒子，院方見狀向警方報案。台大醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。