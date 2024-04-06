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影／台61桃科段砂石車高架墜落 駕駛飛出車外不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

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台61線西濱公路北上路段今天上午10點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外，桃園市消防局據報趕往，將已無呼吸心跳的傷者送往部立桃園醫院新屋分院救治，稍早院方宣布不治，至於肇事原因及責任，正由桃園市警察局大園分局交通分隊進一步調查釐清。

119勤指中心今天上午10點8分據報，位於桃園市觀音區桃科十路和白玉北路口有輛砂石車從天而降，摔落平面道路，不僅車頭全毀，車上水泥石塊散落一地，車輛由高架墜落時，還有名男子飛出車外當場OHCA，立刻派出第三救災救護大隊觀音分隊，由小隊長張凱欣擔任指揮官，出動4輛消防車、2輛救護車共13名救難救護人員前往馳援。

桃園市消防局說，本案由110轉報表示，台61北上正要上桃科交流道口前，發生重大車禍請派車協助，救難救護人員到場發現，現場有輛砂石車從台61橋上墬落，男駕駛彈飛至車外，當場已無呼吸心跳等生命徵象。救護員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、骨針、靜脈輸液及CPR等救護處置，並由觀音分隊救護車送往部桃新屋分院。

台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
台61線西濱公路北上路段今天上午10 點發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因突然失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有1層樓高的平面道路上，63歲張姓男駕駛當場飛出車外送醫不治，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
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