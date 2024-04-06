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影／高雄駕駛恍神衝撞烤玉米攤卡騎樓 一家四口嚇到抱一起

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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高姓男子昨天深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3輛機車後，車卡在超商騎樓通道，車禍過程嚇壞站在路口攔計程車一家四口，4人倒退後抱在一起，幸僅高身體多處擦傷，未波及其他人，詳細車禍肇責由警方釐清。

前鎮警分局警方指出，這起車禍發生在昨天深夜10時22分許，當時高姓男子（33歲）駕車由前鎮區瑞隆路由西向東行駛，至事故地點時，疑似恍神導致車子失控，窗向路旁的烤玉米攤及騎樓下3輛機車，卡在超商通道鐵欄杆才停下。

車禍當下，剛好路口有兩男兩女一家4口準備攔計程車，被突如其來的車禍嚇到，倒退好幾步，4人抱在一起，所幸沒被高的轎車撞及，烤玉米攤當時未營業，僅攤位受損。

警消獲報趕抵，高身體多處擦傷，所幸無大礙，警方施以酒測，無酒駕行為，詳細肇事原因由交通大隊分析釐清。

高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，路旁一家四口被嚇壞。。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，路旁一家四口被嚇壞。。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，路旁一家四口被嚇壞。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，路旁一家四口被嚇壞。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨深夜駕車行經高雄市前鎮區瑞隆路，疑恍神車子失控衝向路邊烤玉米攤及3機車後，車卡在超商騎樓通道，幸僅高受輕傷。記者石秀華／翻攝

恍神 車禍

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