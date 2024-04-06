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影／高雄2車對撞1起火 男駕駛傷重疑闖紅燈釀禍畫面曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

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高雄巿楠梓區高楠公路與青農街口處，今天上午4時46分許，發生兩車對撞的交通事故，其中謝姓男子駕駛轎車疑似闖紅燈，將街口亮燈左轉的李姓男駕駛的車，撞個正著；由於謝男車速不慢，後續直衝撞上橋墩，車輛自燃引起大火，好在當下謝已脫困，後續被救出送醫，仍緊急開刀治療中。

警方指出，20歲謝男上午沿高楠公路北向南直行，行經青農街口時，疑似高速闖紅燈，正面衝撞對向駕車左轉的23歲李男，謝撞車後仍持續向前，直至撞上橋墩才停下。

據消防指出，謝撞車後右大腿骨折，但在警消到場時，已從車中脫困，但他一離開駕駛座，車輛隨即起火自燃；消防員到場時，先將右大腿明顯骨折的謝送往高雄榮總搶救，至於有無酒駕，尚待抽血數據釐清。

而當時停在待轉區的李男，從警方提供的路口監視器可見，他等到紅燈轉綠，正閃燈向前左轉時，被對象突然衝出的謝男高速直衝撞上，車頭凹陷嚴重，防撞桿直接掉落，所幸，林未受傷，後續經警酒測，數值也未超標，至於詳細肇責，仍待交通大隊分析研判。

高楠公路今天凌晨發生兩車對撞嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高楠公路今天凌晨發生兩車對撞嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高楠公路今天凌晨發生兩車對撞嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高楠公路今天凌晨發生兩車對撞嚴重車禍。記者古和純／翻攝

交通事故 車禍 骨折

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